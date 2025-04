Captan a mujeres llenando jarras de refresco en Costco y redes arden en debate: “¿No que un México sin hambre?"

El video provocó opiniones divididas: algunos las acusan de pasarse de listas, otros defienden su posible lógica práctica. (Especial)

Un video difundido recientemente en redes sociales volvió a poner en el centro del debate el comportamiento de algunos consumidores en tiendas de autoservicio. Esta vez, el escenario fue una sucursal de Costco, donde dos mujeres fueron captadas llenando varias jarras con refresco en una estación de bebidas, aparentemente excediendo el uso común del servicio que incluye un vaso con recarga libre.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo ambas mujeres llegan con dos vasos al área de dispensadores, pero en lugar de limitarse a servir bebida en ellos, utilizan jarras grandes que van guardando dentro de una caja de cartón. Además, una de ellas se retira con otras dos jarras adicionales, ya llenas, generando sorpresa entre quienes presenciaron el acto.

El hecho ocurrió sin que personal de Costco interviniera, lo que generó opiniones encontradas en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Facebook. Algunos usuarios expresaron indignación por lo que consideraron un abuso del sistema de refill libre que ofrecen las tiendas de esta cadena. “Se aprovechan porque no hay vigilancia en esa área”, comentó un usuario. “Es un descaro. Si todos hicieran eso, Costco quebraría”, escribió otro.

Usuarios critican falta de vigilancia mientras otras voces piden no juzgar sin conocer la historia completa. (Especial)

No obstante, también hubo mensajes en defensa de las mujeres. Algunos internautas sugirieron que su acción pudo tener una razón lógica, como haber comprado comida en gran cantidad. “No las juzguen sin saber. A lo mejor compraron muchos hot dogs y, en lugar de llevar veinte vasos, usaron jarras”, escribió una usuaria en TikTok. Otro mensaje viral apuntó: “Lo que hacen no es ilegal, pero sí cuestionable. Costco debería aclarar si eso está permitido o no”.

La cadena Costco, reconocida por su modelo de membresía y precios bajos en alimentos y bebidas, permite el consumo libre de refresco al adquirir ciertos combos en su área de alimentos, incluyendo el popular combo de hot dog con soda. Sin embargo, no hay una política pública detallada que limite el número de recargas o la forma de servirlas, lo que ha generado vacíos que, en casos como este, se prestan a diferentes interpretaciones.

Este tipo de episodios ha generado un patrón recurrente en redes sociales, donde los actos cotidianos de consumo pueden transformarse rápidamente en escándalos virales. Para algunos usuarios, se trata de una simple muestra de viveza, mientras que otros lo ven como una falta de ética en espacios compartidos.

Hasta el momento, Costco no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente, aunque el video continúa circulando ampliamente y acumulando miles de reacciones.

Dos señoras fueron captadas al momento en que llenaban jarras con refresco en el área de comidas de Costco Crédito: X / Desconocido

En tanto, el debate continúa abierto: ¿se trató de una estrategia práctica o de una conducta abusiva? Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el tribunal donde se juzga lo correcto y lo indebido.