Ana María Alvarado cae en estafa afuera de conciertos en CDMX: así opera el fraude del estacionamiento

Ana María Alvarado, reconocida periodista de espectáculos y conductora del matutino Sale el Sol, alertó sobre una nueva modalidad de estafa que ha comenzado a hacerse frecuente en eventos masivos de la Ciudad de México. Su testimonio, transmitido en vivo, destapó un modus operandi que aprovecha el desorden y la aglomeración a las afueras de recintos como la Arena Ciudad de México.

Durante su relato en el programa de Imagen Televisión, la periodista compartió que fue víctima del engaño cuando asistió a un concierto de Katy Perry.

¿En qué consiste la estafa?

“Me fui al concierto de Katy Perry en la Arena Ciudad de México, gente con chaleco, gafete, pero todo, te dicen que te venden el estacionamiento VIP y entonces caí en la trampa”, explicó Alvarado ante las cámaras.

Según detalló, los estafadores se hacen pasar por empleados del recinto, visten uniformes falsos, usan gafetes y se acercan a los conductores ofreciendo supuestos accesos VIP para estacionarse, a cambio de 200 pesos. El fraude se completa cuando, tras realizar el pago, los automovilistas descubren que dicho servicio no existe.

“Te dicen: ‘pónganlo en su parabrisas y te dejan entrar’, cuando les dices ‘¿y el estacionamiento VIP?‘, ‘aquí no se cobra estacionamiento’, y me dicen: ‘no pues no hay estacionamiento VIP’”, relató visiblemente molesta.

Joanna Vega-Biestro comparte testimonio

Este tipo de estafa no es un caso aislado. Su compañera en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro, respaldó el testimonio al narrar una experiencia similar ocurrida en el Auditorio Nacional. “Se aprovechan de lo que se arma, del tumulto porque en el Auditorio lo mismo, a mí me cobraron 250 pesos. Te da coraje”, comentó la también periodista, quien aseguró que se abstuvo de confrontar a los responsables al notar que operaban en grupo.

Alvarado recalcó que el problema ocurre fuera de las instalaciones y no es responsabilidad de los organizadores. “Lo hacen en varios lados, están muy bien estructurados, esto no es responsabilidad de los lugares porque es de las puertas para afuera”, señaló. Aunque el monto puede parecer bajo, subrayó que se trata de una estafa masiva: “Me cobraron 200 pesos (...) te da coraje que te vean la cara (...) Con 200 que vendan a 200 tarados”.

La realidad del estacionamiento en la Arena Ciudad de México

La Arena Ciudad de México cuenta con un estacionamiento propio que ofrece 5 mil lugares, sin ningún costo adicional para los asistentes. Aunque algunos boletos incluyen espacios especiales, no existe una modalidad VIP que deba adquirirse de forma externa.

El recinto ha informado previamente que no se autorizan ventas de accesos en las inmediaciones, por lo que cualquier oferta fuera del canal oficial debe considerarse sospechosa.