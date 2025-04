El Temach deja de seguir a carpintero que le construyó un trono de 70 mil pesos para entregárselo

(TikTok//@elcarpinterobelicon)

El Temach es un consejero de hombres que ha sido calificado como misógino en muchas ocasiones, pues incluso habría recibido una demanda por parte de Shakira al haber realizado comentarios hostiles hacia su hijo menor de edad.

Pero ahora la polémica está dentro de su misma esfera de seguidores, pues dejó de seguir y rompió contacto durante varios días con El Carpintero Bélico, un usuario de TikTok que es fiel seguidor de El Temach.

A raíz de que el gurú de relaciones elogió el trabajo de este carpintero, el artesano comenzó a hacer un trono de 70 mil pesos para regaláreselo; sin embargo, no reunió el dinero para materiales él solo, si no que muchos otros seguidores de El Temach decidieron colaborar en la causa.

(TikTok//@elcarpinterobelicon)

El sillón tiene su propio cetro y figuras relacionadas a los símbolos que usa El Temach para identificar el modo guerra y los dijes que alguna vez se viralizaron por entregarlos durante un “bautizo” a seguidores.

Cuando la obra estaba bastante avanzada, El Temach dejó de seguir al carpintero y cortó así su comunicación con él. Así lo dio a conocer el originario de Guadalajara en su cuenta de TikTok con más de 300 mil seguidores:

“Pase lo que pase… me siento orgulloso de este proceso, de los errores, del aprendizaje y del esfuerzo. Aunque El Temach me haya dejado de seguir hace 2 semanas y no me haya contestado desde hace dos meses, le agradezco de corazón por haberme escrito y seguido en su momento. Eso ya significó mucho para mí.

A todos los compas que me han ayudado a compartir, a hacer virales los videos, a motivarme: ¡GRACIAS! Se lo entregue o no, logre contactarlo o no… esto para mí es una lección de vida"

De igual forma, dejó en claro que seguiría intentando hacer de todo para poder dárselo: “El trono va a estar disponible para El Temach y voy a hacer todo lo posible una vez más para poder entregárselo”

(TikTok//@elcarpinterobelicon)

Entre comentarios, el carpintero recibió elogios, felicitaciones y críticas, pues mucha gente lo calificó de “simp” e incluso aseguraron que estaba cayendo en una contradicción, pues mientras El Temach recomienda a hombres no ser atento con las mujeres y no llenarlas de regalos o cariño con tanta frecuencia, habría “permitido” que uno de sus seguidores hiciera un gasto enorme para luego no considerarlo.

El Temach anuncia posible retiro de las redes y conmociona a seguidores

Para fortuna de este seguidor de El Temach, todo parece indicar que será posible entregarle su trono, ya que volvió a contactar a “gente cercana” a su equipo. Cabe señalar que este fabricante no sólo ha realizado este sillón personalizado, si no que le ha dado el mismo obsequio a otros famosos.