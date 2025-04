Los mejores memes de Lady Gaga y Katy Perry en la CDMX tras hospedarse en el mismo hotel pese a rivalidad

Lady Gaga y Katy Perry coincidirán en la CDMX por conciertos que darán

La Ciudad de México se convierte este fin de semana en el epicentro de la música pop con la presencia de dos de las artistas más icónicas de los últimos años: Lady Gaga y Katy Perry.

Ambas cantantes han programado conciertos la misma noche en distintos recintos de la capital, desatando una ola de emoción entre sus seguidores.

Lo que ha causado aún más revuelo es que Gaga y Perry se hospedan en el mismo hotel, lo que ha desatado especulaciones y rumores entre los fanáticos y diversos memes.

Lady Gaga y Katy Perry memes concierto CDMX (Captura)

Estas dos estrellas del pop internacional, ha encendido las redes sociales, ya que estarán presentándose en la capital mexicana.

Lady Gaga, quien ha llegado con su imponente producción para su gira mundial, se presentará en el exForo Sol, ahora llamado GNP, mientras que Katy Perry hará lo propio en la Arena CDMX.

A pesar de que sus estilos son diferentes, ambas artistas han sido comparadas durante años debido a su impacto en la industria musical y su evolución artística.

Lady Gaga y Katy Perry CDMX memes (Especial)

Desde tempranas horas, cientos de fans se han congregado afuera del hotel donde ambas estrellas se hospedan, con la esperanza de verlas o al menos captar un vistazo de sus ídolos.

Hasta el momento, ni Lady Gaga ni Katy Perry han hecho declaraciones sobre su coincidencia en el mismo alojamiento, pero se espera que su estancia en la ciudad deje momentos memorables.

Lady Gaga y Katy Perry en concierto en la CDMX y provoca memes (Captura)

Mientras tanto, la Ciudad de México vibra con la emoción de recibir a dos de las máximas exponentes del pop contemporáneo.

Los conciertos de ambas prometen ser espectaculares, con escenarios imponentes, efectos visuales de primer nivel y, por supuesto, interpretaciones inolvidables de los éxitos que han marcado a toda una generación.

Lady Gaga y Katy Perry memes (captura)

¿Qué causó su rivalidad?

Respecto a la disputa que ambas han tenido durante toda su carrera profesional. En 2008, las dos artistas hicieron su debut: Lady Gaga lo hizo con el sencillo Just dance que forma parte del disco The fame. Katy Perry con I kissed a girl, del album One for the boys. Solo 20 días separan un estreno del otro. Durante estos años, cuando la música pop estadounidense se quedó sin pesos pesados, como Britney Spears o Backstreet Boys, Perry y Gaga poseían las cualidades para convertirse en las representantes del nuevo pop, denominado pop de recesión.

(Captura de pantalla)

La rivalidad entre ellas comenzó en una estación de tren en Marsella, Francia en 2008. El momento, grabado por un paparazzi, captura el primer encuentro entre las intérpretes. Katy Perry camina sobre la plataforma y pregunta con sarcasmo por qué nadie retrata a Gaga. “¿Conoces a Lady Gaga? Es como la nueva Madonna, pero mejor”, dijo la californiana, pero los fans lo tomaron en tono de burla. Por su parte, la neoyorquina se acerca con Perry, le estrecha la mano y le confiesa ser una gran admiradora. Caminan juntas unos metros más y se despiden. Gaga se marchó de Marsella, Perry apenas había llegado.

Posteriormente a ese encuentro, en una entrevista para la televisión canadiense, Lady Gaga fue cuestionada sobre lo que pensaba de I kissed a girl, el éxito más grande de Katy Perry. La artista se tomó unos segundos para contestar. “Bueno... creo que nunca ha besado a una chica”, dice con seriedad y procede, “soy fan de toda la música, de los éxitos, de las canciones pop. Pero yo no hago música para llegar a la comunidad gay. Yo simplemente soy lo que soy”.

La tensión llegó nuevamente en 2013. Ambas preparaban el lanzamiento de dos sencillos, pero una serie de filtraciones provocó que las fechas de estreno cambiaran. Lady Gaga aplazó el debut de Applause, mientras que Katy Perry adelantó el de Roar. Las dos canciones se publicaron el 12 de agosto. Dos semanas después, se celebró la entrega número 30 de los MTV Video Music Awards (Premios a los Videos de Música de MTV), conocidos también como VMA’s. Las cantantes formaron parte del show en vivo y cada una interpretó sus más recientes canciones. Katy Perry cerró el evento sobre un escenario similar a un cuadrilátero de boxeo. Al final de la presentación, levantó el cinturón con el que se autoproclamó campeona del mundo, mientras dos edecanes sostenían un cartel en el que se leía game over (fin del juego).

En esos años, Katy Perry se encontraba en la cima de su carrera y para 2015 estuvo a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX. En contraste, Lady Gaga estuvo a punto de retirarse del mundo de la música tras el estreno del disco Art pop en 2013, que fue muy mal recibido por la crítica. Luego los papeles se invirtieron. Katy Perry sufrió una caída en su popularidad, mientras que Gaga se presentó en el Super Bowl XLI en 2017, dos años después de Perry. En 2019, la neoyorquina se llevó un Grammy, un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro, todo el mismo año. El último embate en esta rivalidad tendrá como sede la capital mexicana.

Los fans también recordaron que Katy de repente empezó a vestirse “excéntrica”, hizo un video musical con temática alienígena, se pintó el pelo de verde y llegó a una alfombra roja montada a caballo, le salió crema batida del sostén en vez de fuegos artificiales, etc. Katy también criticó el video de Alejandro y lo consideró de “blasfemia”. Esto causó mucha tensión entre los fandoms y cuando Roar y Applause salieron casi al mismo tiempo, se armó una batalla campal entre los fans.

Surgió otra controversia cuando se filtraron los documentos judiciales del caso de Kesha, revelando que Gaga le dijo a Kesha que Katy era “mala”, debido al caso judicial de Kesha lo que causó que Gaga entrara en una psicosis inducida por estrés/trauma debido a su propia agresión y Katy sigue trabajando con Dr. Luke.