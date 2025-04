Flor Rubio reclama a Alex B por dar entrevistas a otros medios sobre Daniel Bisogno: “Qué decepción”

Álex Bisogno argumenta que abogados cambiaron su recomendación sobre las entrevistas (alexbbisogno / Instagram)

La controversia en torno a Álex Bisogno, hermano menor del fallecido conductor Daniel Bisogno, continúa generando titulares.

La periodista Flor Rubio, conductora del programa Venga la alegría, manifestó su descontento luego de que Bisogno decidiera conceder una entrevista a otro medio, pese a haberle asegurado previamente que no podía hablar debido a restricciones legales impuestas por sus abogados.

Este hecho se suma a las tensiones ya existentes por los rumores de disputas familiares relacionadas con la herencia de Daniel Bisogno.

Flor Rubio confronta a Álex Bisogno por dar entrevista tras alegar restricciones legales. ((g @florrubiooficial)

Flor Rubio acusa a Álex Bisogno de falta de honestidad

Flor Rubio explicó que había mantenido comunicación constante con Álex Bisogno durante el desarrollo del escándalo.

Sin embargo, expresó sentirse decepcionada por lo que consideró una falta de sinceridad.

Según relató, Bisogno le aseguró que sus abogados le habían recomendado no dar entrevistas, pero poco después descubrió que había hablado con el periodista René Franco.

Rubio detalló que, al enterarse de la entrevista, decidió confrontarlo a través de un mensaje.

“Le pregunté a Álex: ‘¿Cómo, no que tus abogados te habían dado la indicación de no dar entrevistas?’”, comentó la conductora.

La periodista expresa su decepción ante la supuesta falta de sinceridad de Álex Bisogno (Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

Según su versión, Bisogno le respondió que, debido a la magnitud que había alcanzado la noticia, sus abogados cambiaron de opinión y le sugirieron hablar con el mismo medio con el que ya había colaborado anteriormente.

“Y lo que me dijo es que al ver cómo ha crecido la nota, sus abogados le llamaron y le dijeron: ‘sí tienes que dar una entrevista, hazlo con el mismo canal que lo has estado haciendo’“.

“La verdad es que ya no indagué más porque evidentemente hay una decepción de mi parte y le dije: ‘gracias, bye’. Creo que cada quien elige sus batallas, cada quien elige con quién quiere hablar, cómo quiere hablar”, señaló bastante molesta.

La postura de Flor Rubio ante la situación

La conductora expresó su frustración por lo que consideró una actitud inconsistente por parte de Álex Bisogno.

Rubio afirmó que, aunque entiende que las personas atraviesan momentos difíciles, no tolera que le mientan. “Si me hubiera dicho: ‘Voy a darle una entrevista a Gustavo Adolfo’, yo digo: ‘Ah, está bien’. Pero no me gusta que me mientan”, declaró.

Flor Rubio resalta la importancia de no forzar exclusivas en casos sensibles (Flor Rubio)

Rubio también explicó que, como periodista, su enfoque es buscar información directamente de las fuentes, pero sin ejercer presión. “Antes que periodista, soy ser humano, y sé que las personas pasan por problemas que van mucho más allá del rating de un programa en YouTube o en televisión”, señaló.

Además, recordó que en ocasiones anteriores había optado por no insistir en obtener declaraciones de Bisogno, priorizando su bienestar personal.