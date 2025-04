Sheinbaum defiende proceso de selección de candidatos al Poder Judicial: “Todo es perfectible”

Sheinbaum exhortó a que se presenten pruebas de los presuntos nexos de 20 candidatos con narcotraficantes. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso que realizaron los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo para seleccionar a los candidatos de la Elección Judicial, que se realizará el próximo 1 de junio, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña denunció que 20 aspirantes han beneficiado a narcotraficantes.

En su conferencia mañanera, la mandataria afirmó que, hasta el momento, las acusaciones contra los aspirantes “son señalamientos en redes sociales”, por lo que hizo un llamado a que se presenten pruebas.

Asimismo, minimizó la cantidad de candidatos denunciados, respecto al total de aspirantes que participan en la contienda, al señalar que solo son 20 de miles de personas que buscan ganar uno de los 881 cargos.

Sin embargo, puntualizó que se debe investigar en qué comité hubo alguna falla durante el proceso de selección y que en caso de que se presenten las pruebas suficientes, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quién resuelva la continuidad de los candidatos en cuestión en el nuevo proceso electoral.

“Primero, son señalamientos en redes sociales, tendrían en todo caso que demostrarse. Segundo, es un porcentaje muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales.

“Supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso, antes del 1 de junio valdría la pena que si hay pruebas suficiente pues no participaran, aunque ya estén impresas las boletas; que si se votara por ellos, no pudieran ser elegidos o no ocupen sus puestos. En caso de presentarse suficientes pruebas, desde mi perspectiva, ¿Quién tendría que hacer eso? Pues la última instancia en caso de elecciones, que es el Tribunal Electoral, la Sala Superior y siempre es perfectible", dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo acusó que la denuncia contra los candidatos se utiliza para desacreditar la reforma electoral, que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionando que no se evalúe cuántos jueces en funciones han liberado a criminales a pesar de las pruebas.

Por ello, aseveró que considera la elección de jueces, magistrados y ministros “lo mejor que puede haber”, afirmando que todo proceso que se realiza por primera vez “es perfectible”.

“Se está utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal, por que no se evalúa cuantos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, cuando hay pruebas sustantivas de que deberían de haber estado detenidas, entonces, es lo mejor que puede haber

“Todo proceso es perfectible, pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que tenemos hoy todavía, en donde hay nepotismo, corrupción, entonces sanea el proceso y siempre es la primera vez que se va a hacer, siempre es perfectible”, concluyó.