Oposición critica reforma de Sheinbaum para evitar propaganda extranjera: “Buscan concentrar el poder”

Foto: Cuartoscuro

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y otras figuras políticas de la oposición criticaron la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que envió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, para evitar que gobiernos extranjeros difundan comerciales y propaganda política o ideológica en México.

Esto, luego de que el gobierno de Estados Unidos difundió esta semana un comercial de televisión, en el cual la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advierte sobre los riesgos de que criminales mexicanos viajen a ese país, afirmando que de hacerlo serán detenidos.

En su cuenta de X, antes Twitter, el senador Marko Cortés acusó que con la iniciativa “el régimen morenista” busca establecer un Estado de control de las concesiones de la radio y la televisión, lo que consideró un atentado contra la libertad de expresión.

“El régimen morenista continúa con su voraz e insaciable deseo de concentrar todo el poder, ahora en material de telecomunicaciones buscarán tener permanentemente amenazadas a las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, atentando contra la libertad de expresión y estableciendo un Estado de control en la difusión de las noticias y opiniones periodísticas”, escribió en la red social.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez, señaló que la reforma pretende controlar el contenido en redes sociales, para censurar los contenidos “que no le gusten” a la presidenta Sheinbaum Pardo.

“(Claudia Sheinbaum) Pretende establecer un mecanismo de censura, para que todos aquellos contenidos que no le gusten, no solo sean retirados de medios de comunicación y redes sociales, sino que pretenden apagar redes como Facebook, pretenden quitarte Instagram, pretenden hacer que ya no funcione la red X y hasta TikTok

“(...) Pretenden examinar qué contenidos no deben ver los mexicanos, pretenden meterse a la privacidad de tus redes, a tu momento de escuchar radio de ver televisión, para definir qué puede ver y qué no puede ver un mexicano y esto es gravísimo, se llama censura, con todas sus letras”, dijo en entrevista ante medios de comunicación en el Senado.

El coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, denunció a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum por dar un albazo y madruguete en el Senado con esta nueva Ley Censura en materia de telecomunicaciones.

Adelantó que el voto de la bancada panista será en contra. “Van a tener que pasar por encima de nosotros” el próximo lunes, que será discutida en el pleno.

Lamentó que este dictamen de 226 páginas, con 283 artículos, se publicara ayer a las 10 de la noche, lo que seguramente implica que nadie tuvo tiempo suficiente para analizarla y solo asisten a levantar la mano como les instruyen que deben de votar.

“Este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad, es parte de un diseño y tiene que ver con un truco, un truco tan viejo como perverso que es propio de los regímenes autoritarios”.

A esto se sumó Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN, quien aseveró que el gobierno federal “quiere agandallarse el control de las telecomunicaciones”, utilizando como pretexto el comercial del gobierno estadounidense, señalando que éste ya fue retirado sin que se haya elaborado una nueva ley.

“La Presidenta @Claudiashein quiere agandallarse el control de las telecomunicaciones. Con el pretexto de frenar los spots anti migrantes del gobierno de Estados Unidos, que por cierto ya fueron bajados aún sin nueva ley, esta semana mandó una iniciativa que pretende censurar, controlar y acallar a todos los opositores a su régimen. ¡Ya basta de autoritarismo!“, escribió en su cuenta de X.