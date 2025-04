Marko Cortés revela que no votará en la Elección Judicial: “Está viciado de origen”

Fotografía de archivo del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés. EFE/José Méndez

El senador del PAN, Marko Cortés, reveló que él no votará por jueces, magistrados y ministros en la Elección Judicial, que se realizará el próximo 1 de junio, por primera vez en la historia de México, luego de que esta semana el legislador petista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, denunció nexos entre algunos candidatos y el crimen organizado.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el senador panista argumentó que no cree en el proceso, pues considera que está viciado y participar en la votación significaría avalar algo que ha denunciado desde el principio.

“No vamos a ir a votar porque no creemos en el proceso, por que está viciado de origen y por que no voy a avalar lo que yo mismo he denunciado desde el inicio y donde está claro que es el gobierno el que se va hacer de los magistrados de los jueces y tristemente también los criminales”, aseveró.

El también exdirigente nacional del PAN indicó que desde hace tiempo la oposición denunció que el proceso electoral permitiría la filtración del crimen organizado al Poder Judicial.

Acusó que la reforma judicial, que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, inició mal, al considerar que vulnera al Poder Judicial.

“Lo que denunciamos es que este modelo de elección del Poder Judicial, lo que iba a provocar es que el crimen se inmiscuyera, lo negaron, imagínense, ¿Quién va a querer presentar una denuncia, cuando sabes que probablemente tu asunto va a caer en un juez que es controlado ya no solo por el gobierno sino por los grupos delictivos?

“Una reforma que inició mal, quitó la autonomía del Poder Judicial y lo está vulnerando frente al Poder Ejecutivo, pero particularmente lo está entregando a los intereses del crimen organizado”, mencionó.

Asimismo, reiteró que el gobierno de Morena es el responsable de que haya candidatos a jueces y ministros ligados al crimen organizado, aseverando que con ello se afectará mucho la procuración de justicia en todo el país.

“Ellos son los responsables y además cómplices, por que el gobierno de Morena, muchos de ellos están claramente vinculados con el crimen y lo que están haciendo con su reforma es entregarle a los delincuentes la posibilidad de tener jueces y magistrados, y va a afectar mucho el estado de la procuración de justicia en nuestro país”, concluyó.