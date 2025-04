¿Aún no declaras? SAT advierte qué pasará si no cumples antes del 30 de abril

Si no cumples con este trámite a tiempo, podrías enfrentar multas, recargos y la pérdida de la opción de pagar en parcialidades

Durante el mes de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró la importancia de presentar la declaración anual para las personas físicas. Este proceso es obligatorio para todos los contribuyentes que hayan obtenido ingresos durante el ejercicio fiscal 2024 y debe realizarse antes del 30 de abril de 2025.

Si no cumples con esta responsabilidad a tiempo, podrías enfrentarte a una serie de sanciones y consecuencias que pueden afectar tu bolsillo.

Consecuencias de no presentar la declaración a tiempo

Si no presentas tu declaración dentro del plazo establecido, el SAT puede imponer multas, recargos y otras penalizaciones, lo que podría generar un incremento significativo en el monto que deberás pagar. Estas son algunas de las consecuencias:

Aumento de adeudos con recargos:

Si tienes impuestos pendientes, el monto de tu adeudo aumentará con actualizaciones y recargos. El SAT no solo calculará el monto original, sino que también aplicará intereses y otros costos adicionales, lo que hará que el total a pagar crezca con el tiempo.

Pérdida de la opción de pagar en parcialidades:

En caso de que no presentes tu declaración dentro del plazo, perderás la posibilidad de pagar en parcialidades. Esto puede ser un inconveniente si el monto a pagar es elevado, ya que deberás liquidarlo de una sola vez o buscar otras formas de financiamiento, lo que podría afectar tu flujo de efectivo.

Multas y sanciones económicas:

El SAT tiene la facultad de aplicar sanciones económicas por no declarar a tiempo. Las penalizaciones pueden variar dependiendo de la infracción cometida, con sanciones que van desde unos cientos de pesos hasta 44 mil 790 pesos en los casos más graves.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los contribuyentes que la fecha límite para presentar la declaración anual 2025 es el 30 de abril. Cumplir con este trámite a tiempo evitará multas, recargos y otros costos adicionales.

¿Cómo evitar problemas con el SAT?

La manera más sencilla de evitar estos inconvenientes es cumplir con tu obligación fiscal antes del 30 de abril. Para hacer la declaración, solo necesitas:

Tu RFC .

La contraseña del portal del SAT.

Tu e.firma.

Además, si no estás seguro de cómo realizar el proceso, el SAT ofrece un simulador de declaración anual para que puedas practicar antes de presentar tu declaración oficial.

¿Aún no has presentado tu declaración?

Si no has comenzado a preparar tu declaración, es fundamental que tomes acción cuanto antes. Recuerda que el proceso se realiza completamente en línea a través del portal del SAT. Si necesitas asistencia adicional, puedes visitar las oficinas del SAT o buscar ayuda en línea.

Evita multas y recargos: no dejes pasar el plazo

Es importante que no dejes la declaración para el último momento. Presentarla dentro del plazo te ayudará a evitar problemas con el SAT, además de que podrás pagar de forma más cómoda si necesitas hacerlo en parcialidades.

Si aún no has presentado tu declaración anual ante el SAT, hazlo antes del 30 de abril de 2025. No solo evitarás sanciones y recargos, sino que también cumplirás con tu obligación fiscal de manera responsable.