Cuatro mitos y realidades sobre la hidratación y la salud renal

Aunque la hidratación es fundamental para la salud renal, se debe optar por informarse para prevenir desinformación.

La relación entre la hidratación y la salud de los riñones ha sido objeto de numerosos mitos que, aunque ampliamente difundidos, carecen de respaldo científico. Desde la cantidad de agua que se debe consumir diariamente hasta el impacto de bebidas como el café en la hidratación, los expertos aclaran qué es cierto y qué no.

¿Cuánta agua es suficiente?

Uno de los mitos más extendidos es la idea de que todas las personas deben consumir exactamente dos litros de agua al día. Sin embargo, esta afirmación no tiene fundamento científico. Las necesidades de hidratación varían considerablemente según factores como el peso, la dieta, el nivel de actividad física, el clima y el estado de salud general.

El Instituto de Medicina (IOM) de los Estados Unidos establece que, poner atención a las señales del cuerpo, como la sed, y observar el color de la orina (que debe ser clara o ligeramente amarilla) son métodos más precisos para evaluar la hidratación.

El mito del “lavado” de los riñones con agua

Otra creencia común es que beber grandes cantidades de agua ayuda a “limpiar” o “desintoxicar” los riñones. Según los especialistas, esta idea también es incorrecta. Los riñones ya están diseñados para eliminar desechos y toxinas de manera eficiente, siempre y cuando el cuerpo esté adecuadamente hidratado.

Beber más agua de la necesaria no acelera este proceso y, en algunos casos, puede ser contraproducente, ya que un consumo excesivo puede alterar el equilibrio de electrolitos, como el sodio, en el organismo. Solo en situaciones específicas, como fiebre, ejercicio intenso, diarrea o exposición a calor extremo, es necesario aumentar la ingesta de líquidos.

El café y el té no deshidratan, según estudios recientes

Esta creencia ha sido refutada por investigaciones recientes, como las publicadas en las revistas científicas PLOS One y Journal of Applied Physiology. Aunque el café tiene un leve efecto diurético, no provoca deshidratación en personas sanas.

De hecho, estas bebidas contribuyen a la hidratación del cuerpo, siempre que se consuman con moderación. Por lo tanto, el café, el té e incluso algunas bebidas con cafeína pueden considerarse parte de la ingesta diaria de líquidos.

El agua no es la solución universal para prevenir cálculos renales

Finalmente, es preciso hablar sobre la idea de que beber mucha agua puede prevenir todos los tipos de cálculos renales. Si bien un consumo adecuado de líquidos puede reducir el riesgo de desarrollar cálculos de oxalato de calcio, que son los más comunes, no es una solución universal.

Otros tipos de cálculos, como los de ácido úrico o estruvita, requieren medidas adicionales, como ajustes en la dieta, cambios en el pH urinario o incluso medicamentos. Los expertos recomiendan realizar análisis de orina y de las piedras formadas para determinar el tipo de cálculo y establecer un plan de prevención personalizado.