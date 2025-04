¿El SAT puede cancelar tu saldo a favor? Esto es lo que debes revisar en tu declaración

Podrías estar enfrentando un problema común: errores en los CFDI de nómina; estos comprobantes deben estar correctamente timbrados

La temporada para presentar la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició el pasado 1 de abril y, como cada año, miles de contribuyentes han reportado un saldo a favor, es decir, una cantidad de dinero que el fisco debe devolverles por haber pagado más impuestos de los que correspondían durante el ejercicio fiscal anterior.

Sin embargo, en esta ocasión, varias personas se han llevado una sorpresa al notar que, a pesar de tener saldo a favor, el SAT les devolvió cero pesos. La razón de este inconveniente puede estar en un error común relacionado con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), especialmente los de nómina.

¿Por qué el SAT puede cancelar tu saldo a favor?

De acuerdo con el propio SAT, si detecta inconsistencias en los CFDI, puede anular la devolución del saldo a favor. Esto ocurre cuando los comprobantes que respaldan tus ingresos, deducciones o retenciones no están correctamente timbrados, lo que significa que carecen de un folio fiscal válido o no han sido aprobados por un proveedor autorizado de certificación.

Los CFDI mal timbrados no tienen validez fiscal, por lo tanto, el SAT no los toma en cuenta al momento de calcular tu declaración. Esto afecta directamente el resultado final, ya que no se reconocen las retenciones de ISR ni las deducciones personales que podrían generar un saldo a favor.

Algunos contribuyentes con saldo a favor han recibido devoluciones en ceros debido a errores en los CFDI de nómina, los cuales deben estar correctamente timbrados para que el SAT los considere válidos.

¿En qué casos ocurre con mayor frecuencia?

El error más frecuente se presenta con los recibos de nómina, que son responsabilidad del empleador. Si la empresa que te contrató no emite correctamente estos comprobantes o no los timbra conforme a los requisitos del SAT, no serán válidos durante el proceso de declaración y no generarán devolución.

¿Qué hacer si tu devolución aparece en ceros?

Si ya hiciste tu declaración y notaste que la devolución fue de cero pesos a pesar de tener saldo a favor, esto es lo que debes hacer:

Revisa tus CFDI de nómina en el portal del SAT para asegurarte de que están correctamente timbrados.

Contacta a tu empleador si encuentras errores en tus comprobantes.

Solicita la corrección inmediata de los CFDI.

Una vez que los comprobantes estén en orden, presenta una declaración complementaria para que el SAT pueda considerar la información actualizada y, si corresponde, emitir la devolución correspondiente.

Para evitar este tipo de situaciones, verifica que todos tus CFDI, especialmente los de nómina, estén correctamente emitidos y timbrados antes de presentar tu declaración. También puedes consultar en el visor del SAT si los comprobantes cumplen con los requisitos fiscales.

No olvides que el saldo a favor no se cancela de forma automática ni por decisión arbitraria, sino por errores que pueden corregirse a tiempo si estás bien informado y actúas con rapidez.