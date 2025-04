Que la Semana Santa no te drene: 5 consejos financieros para sobrevivir a las vacaciones sin morir en el intento

Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad para vacacionar. Crédito: Cuartoscuro

El período de vacaciones de Semana Santa ya empezó y lo hizo en una quincena, sin embargo, puede ser difícil disfrutar el descanso apropiadamente y que el dinero dure hasta el primero de mayo. Por eso aquí hay consejos para gozar de mejor manera el asueto sin sentir dolorosas consecuencias en el bolsillo.

1.- Establece un presupuesto: Antes de que inicie la Semana Santa, define cuánto puedes gastar en servicios, alimentos o entretenimiento. En caso de personas que vayan a salir de vacaciones es más importante este punto, planear con antelación los viajes permite aprovechar precios bajos que suben a mediados de abril.

2.- Compras inteligentes: Realiza una lista de lo que necesitas comprar para estos días y adquiere únicamente lo necesario. Aprovecha las ofertas pero ten cuidado con ellas, revisa que sean verdaderamente benéficas y que no incentiven un gasto excesivo en cosas de poca o nula utilidad

3.- Diversión económica o gratuita: Busca opciones de entretenimiento gratis o que presenten poco gasto. Algunos ejemplos son visitar parques, paseos en la ciudad, actividades en bibliotecas o eventos locales que no impliquen un consumo excesivo. En caso de que salgas a un evento así recuerda salir con una cantidad de dinero contada para procurar no gastar de más. Si piensas salir de vacaciones los lugares más recomendables son los cercanos a tu lugar de residencia que no comprometan demasiado el presupuesto.

Hay múltiples maneras en las que se pueden disfrutar las vacaciones de Semana Santa de una manera económica. Crédito: cuartoscuro

4.- Actividades en casa: Organiza juegos, películas o actividades en familia o amigos sencillas para disfrutar el tiempo en casa sin grandes costos. En este punto es importante señalar que las salidas a restaurantes pueden ser un gasto excesivo así que es mejor considerar alimentarse en casa con comida de temporada, la cual tiende a ser más económica.

5.- Regular los aparatos eléctricos: En los lugares donde el calor sea excesivo es importante tener precaución con los objetos que consuman demasiada electricidad, al momento puede que no se vean las consecuencias pero cuando llegue el recibo de luz será anormalmente más caro. Aire acondicionado y los refrigeradores son algunos de los artefactos que más requieren energía.

Consejos extras para vacacionistas

Hay posibilidad de salir a un lugar de vacaciones en Semana Santa aún con un presupuesto limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes la intención de viajar en estas vacaciones, además de los consejos mencionados anteriormente hay recomendaciones extra que pueden ser de tu interés.

Viaja en grupo: Coordina con familiares o amigos para compartir gastos de transporte, gasolina, hospedaje o incluso alimentos.

Busca alojamiento alternativo: Rentar una casa o compartir habitaciones es más económico que pagar por alojamientos individuales. También considera cabañas o casas de campaña

Usa transporte público o comparte autos: Moverte en transporte público en tu destino es una opción asequible y, si viajas en transporte privado, puedes trasladarte acompañado en grupo y distribuir los gastos como las casetas o la gasolina.