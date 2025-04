Sheinbaum reitera ‘diálogo abierto’ con la CNTE; “No es necesario un paro nacional”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 14 de abril. (Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su disposición al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que el magisterio anunciara una nueva jornada de movilizaciones y un plantón en Palacio Nacional el próximo 15 de mayo. Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja de manera continua para atender las demandas del sector educativo, por lo que consideró innecesario un paro nacional.

La mandataria subrayó que las mesas de diálogo con la CNTE siguen activas tanto a nivel federal como estatal, y destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración reconoce y respeta el papel del magisterio en la educación pública. “Antes se les imponían reformas punitivas; ahora se ha basificado a casi un millón de maestras y maestros y se han mejorado los salarios”, afirmó.

“No es que ahora se acabe la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades y no consideramos que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada. No es como en el pasado, que seamos cerrados, que no haya diálogo o que estemos reprimiendo. Se está trabajando permanentemente en mejorar las condiciones de las maestras y los maestros”, aseguró la mandataria.

Entre los avances mencionados, Sheinbaum destacó el reciente decreto para reducir y reestructurar los créditos del Fovissste, una demanda histórica del magisterio. También explicó que se ha congelado la edad de jubilación mientras se analizan opciones para reducirla, y reiteró que el fondo de pensiones para el bienestar garantizará pensiones justas, equivalentes al salario previo al retiro, para los trabajadores con cuentas individuales.

El pasado miércoles 19 de marzo, integrantes de la CNTE instalaron un plantón en la Plaza de la Constitución para exigir atención a sus demandas. (REUTERS)

Diálogo escuela por escuela

Respecto a la reforma educativa de 2019, la presidenta reconoció que persisten inconformidades, especialmente en torno a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). En este sentido, propuso ampliar el diálogo directamente con el personal educativo en las escuelas, esto para conocer de primera mano sus inquietudes y construir una propuesta que atienda sus necesidades reales.

Sobre la exigencia de derogar la ley del sistema de pensiones de 2007, Sheinbaum admitió que presenta dificultades estructurales por el modelo de afores, pero enfatizó que el fondo de pensiones creado en la administración anterior ofrece una alternativa viable. “Lo importante no es sólo derogar la ley, sino garantizar una pensión digna”, apuntó.

Finalmente, la presidenta insistió en que no hay cerrazón por parte del gobierno y que el diálogo permanece abierto. “Nunca nos hemos negado a nada. No hay represión, como antes. Estamos trabajando permanentemente para mejorar las condiciones de los maestros de México”, concluyó.