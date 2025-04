Agregan 5 denuncias más a exentrenador de gimnasia acusado de abuso sexual en Nuevo León

El hombre llevaba más de una década siendo señalado, pero las autoridades no le hicieron caso a las víctimas. (Fiscalía Nuevo León)

Durante los últimos días salió a la luz el caso de Rubén ‘N’, uno de los tres ex entrenadores de gimnasia que se encontraban asentados en el estado de Nuevo León y que fueron acusados de presuntamente haber cometido abuso sexual. Tras haber sido detenido, el hombre habría acumulado 5 denuncias más por las mismas causas.

Las víctimas menores de edad acudieron con las autoridades en compañía de sus familiares pues, aparentemente, fue un grupo numerosos de jovencitas que pasaron por la misma situación lo que llamó la atención de las autoridades.

Una de ellas, identificada como Emily Monsiváis, indicó que varias de sus compañeras afectadas organizaron un grupo de víctimas en donde expusieron su caso en primera instancia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que varias de ellas ya habían acudido con la policía local, pero no tuvieron éxito pues los oficiales alegaron que no contaban con las pruebas suficientes.

“Tenemos dos chicas que denunciaron en el 2010, pero no se siguieron sus carpetas. Otra chica que denunció en 2014, otra que denunció en el 2015 y otras dos que van a denunciar apenas”, indicó a los medios en conferencia.

Pese a las constantes acusaciones, la Fiscalía del estado no hizo nada para detener al abusador. (Aldeas Infantiles SOS Perú)

No son las únicas acusaciones

Además de las cinco denuncias que habrían interpuesto estas víctimas, Emily añadió que solo en el mes de marzo ésta cifra aumento a 11 pues seis mujeres más decidieron armarse de valor y acudir a la policía local para agregar nuevos señalamientos.

Debido a ello, luego de que Rubén ‘N’ fuera detenido el fin de semana del 5 de abril en Guadalupe, Nuevo León, el juez que lleva su caso, tras dos audiencias, decidió que era necesario enviarlo a prisión preventiva para evitar un riesgo de fuga.

“Tenemos la confianza de que se están haciendo las cosas rápido, pero sí nos gustaría, definitivamente, que no lo dejaran libre, porque ahorita está en prisión preventiva. Lo que queremos es que no lo suelten y que se sumen todas las carpetas de investigación, no sólo las tres por las que está detenido”, explicó la joven.

Se espera que las autoridades puedan seguir las investigaciones necesarias para apoyar a las víctimas. (Captura: Google Maps)

Víctimas arremeten contra las autoridades

Una de las quejas que más se repiten entre las denunciantes es que, en su momento, la Fiscalía del estado no tomó sus casos pues en reiteradas ocasiones les aseguraron que no contaban con las pruebas suficientes.

Esto le sucedió a otra de las víctimas, Xitally Tepos Gutiérrez, quien habría sido agredida por parte de Rubén ‘N’ en 2009, cuando era menor de edad, y que presentó su denuncia en 2010, pero fue desechada con ese argumento.

“Vengo a ratificar la denuncia contra Rubén ‘N’, que era mi entrenador de gimnasia cuando yo tenía 9 años. Lo denuncié en el 2010, por abuso, por tocamientos, por todo lo que me hizo, pero por falta de pruebas no procedió”, indicó a la prensa.

La joven afirma que fue violentada de manera sexual a lo largo de dos años y que tampoco fue la única de su clase, o que tomaban clases a la par que ella, que sufrió de abusos bajo el mando del ahora detenido, sin embargo no hubieron más denuncias.

Hasta el momento, el hombre está detenido cumpliendo prisión preventiva oficiosa luego de cumplir con tres órdenes de aprehensión en donde se le acusa de haber almacenado pornografía infantil, por corrupción de menores y actos equiparables a la violación de sus alumnas.