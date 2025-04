Influencer extranjera destaca gesto romántico mexicano que se dejó de usar en su país

Ella La Letona, ha captado la atención en TikTok tras compartir su visión sobre las diferencias culturales en las relaciones amorosas entre México y Letonia. (TikTok / @extranjerosxelmundo)

Una influencer de nacionalidad letona, conocida en redes sociales como Ella La Letona, ha captado la atención en TikTok tras compartir su visión sobre las diferencias culturales en las relaciones amorosas entre México y Letonia. Con más de siete años residiendo en el país, la creadora de contenido destacó lo que, para ella, sigue siendo una tradición romántica vigente en México y que, según afirma, ha desaparecido en su país natal.

“Lo primero y lo más sorprendente es que un mexicano le pide a la chica que sea su novia. Es algo que, ay no, parece que fue, no sé, en siglos pasados, lo puede leer un aletón en los libros. Es increíble eso”, comentó en uno de sus videos. “Me parece superbonito, súper superbonito que pues me da mucho gusto que se mantiene como parte de cultura aquí, aunque allá pues ya no”, añadió con emoción.

La influencer señaló que en Letonia las relaciones suelen comenzar sin una formalidad clara y que las nuevas generaciones rara vez usan frases como “¿Quieres ser mi novia?”, práctica que ella considera valiosa y admirable en México.

Además, subrayó que la paciencia y los gestos sencillos pero significativos son esenciales para conquistar a una mujer letona. “Tener paciencia primero. Tener paciencia porque pues sí somos fríos, frías con personas que no conocemos, pero es solo como el primer paso. No somos así en general”, explicó.

Uno de los aspectos que más la han cautivado de la vida en México son los bailes durante las fiestas, una diferencia que remarcó con humor. “Lo que sí me gusta más de una fiesta en México es que hay bailes. En Letonia creo que no tanto y en México sí”, afirmó.

En cuanto a las costumbres cotidianas, también expresó su sorpresa por la cortesía que aún se mantiene en las interacciones sociales. “Estos pequeños gestos de caballero. Sí, sí, sí, sí, es algo que no hay tanto. O sea, como que va desapareciendo en Letonia poco a poco y en México con, no sé, abrir la puerta, dejar pasar a la chica primero. Ya, ahí va el porcentaje aumentando”, dijo entre risas.

Finalmente, cerró su intervención con un toque de humor local al referirse a uno de los sonidos más peculiares de la cultura urbana mexicana: “Se compra colchones o algo de fierro, viejo, que venda. Me da mucho miedo esa voz. Me da mucho miedo por eso cuando suena Ay, no, otra vez”.

Las declaraciones de Ella La Letona han generado comentarios positivos entre sus seguidores, quienes han agradecido su mirada externa sobre valores tradicionales que aún persisten en la cultura mexicana.