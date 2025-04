Paty Cantú se sumó a las exigencias de justicia por muerte Berenice y Miguel en AXE Ceremonia

La cantante fue una de las pocas artistas y músicos que se pronunciaron ante la tragedia en el Parque Bicentenario. (Instagram) b

El pasado 5 de abril, el Parque Bicentenario fue escenario de una tragedia que ha generado indignación en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Durante el festival AXE Ceremonia, dos fotógrafos, identificados como Berenice Giles y Miguel Hernández, perdieron después de que una grúa metálica cayera directamente sobre ellos.

La cantante Paty Cantú, conocida por su activismo y su compromiso con diversas causas, utilizó su cuenta en la plataforma X para alzar la voz y exigir justicia por este lamentable suceso.

Según lo publicado por la propia artista, el incidente no solo representa una pérdida irreparable para las familias de las víctimas, sino que también pone en evidencia la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en eventos masivos.

Cantú expresó su preocupación al señalar que las vidas de Bere y Miguel (colaboradores de Mr. Indie) fueron ignoradas y advirtió que tragedias similares podrían repetirse si no se toman acciones inmediatas. “El sábado ignoraron sus vidas… mañana podría ser la tuya o la mía”, escribió la cantante en un mensaje.

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2025.- Decenas de personas se manifiestan frente a la entrada principal del Parque Bicentenario para exigir justicia e investigación adecuada tras el colapso de una grúa en el Festival AXE ceremonia en el cual dejo un saldo de dos personas muertas Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de conciertos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Espero que por humanidad para empezar, y por muchas razones más, se den explicaciones, disculpas, apoyo y verdad. Porque lo más importante que es la vida de estos chicos, no pueden devolverla”, escribió.

De esta manera la intérprete de “Tal vez”, se sumó a los pocos artistas y músicos que se han pronunciado al respecto. Entre los que destacaron: Charli XCX, Ed Maverick, Valgur, The Marias, Luisa Almaguer, NSQK, Jumbo, Daniela Spalla, Vanessa Zamora, TXT, Denise Gutiérrez y Macario Martínez.

Las autoridades continúan las indagatorias para determinar si hubo negligencia en las medidas de seguridad del festival. El domingo 6 de abril se llevó acabo una velada donde fotógrafos, periodistas, amigos y colegas de los fotoperiodistas fallecidos exigieron justicia. Pidieron también que las autoridades investiguen y deslinden responsabilidades.

Las autoridades informaron que el evento fue suspendido tras el colapso de una estructura que dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas. Foto: (Cortesía)

Por otro lado, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo descentralizado de la Secretaría, dio a conocer por medio de un comunicado oficial que solicitará al concesionario la documentación relacionada con las autorizaciones de ejecución y protección civil emitidas para la realización de dicho evento. Esto con el propósito de determinar posibles responsabilidades y, en su caso, proceder a la revocación de la concesión.