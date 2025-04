Cruz Martínez dedica emotivas palabras a Melenie Carmona pese a demanda en su contra de Alicia Villarreal

Melenie Carmona es hija biológica de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Credito: IG- mtzcruz

Cruz Martínez, expareja de Alicia Villarreal, dedicó unas emotivas palabras a Melenie Carmona con motivo de su cumpleaños número 26.

A través de su cuenta personal de Instagram, el productor musical reveló una serie de fotografías inéditas junto a la hija de Arturo Carmona, a quien acompañó desde que comenzó su relación con ‘La Güera Consentida’.

Pese a la demanda interpuesta por Alicia Villarreal en su contra por supuesta violencia doméstica, Martínez resaltó el significado que tiene en su vida la hija del actor y la intérprete de música ranchera.

"Desde el instante, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero“, expresó.

(Captura de pantalla / Instagram: @mtzcruz)

Asimismo, resaltó las cualidades que tiene la joven y dijo estar orgulloso de la persona en la que se ha convertido, pues día con día busca crear una versión más maravillosa de sí misma.

“Quiero que recuerdes que no hay límites para ti. El mundo es tuyo, baby girl. Naciste para brillar, para dejar huella, para amar y ser amada con todo el corazón", agregó.

Pese a no tener el mismo lazo sanguíneo, el músico estadounidense la considera su hija, alegría e inspiración, por lo que finalizó su mensaje mencionando lo importante que es en su vida y el enorme cariño que siente por ella.

(Instagram: @mtzcruz)

Melenie Carmona se vio envuelta en la controversia tras la separación de su mamá y Cruz Martínez

Desde que la intérprete de temas como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” hizo pública su demanda contra su pareja por presunta violencia doméstica, una de las principales afectadas fue Melenie Carmona.

Tras la denuncia de su mamá, Melenie se mantuvo en total silencio, por lo que algunos de los internautas especularon que no le estaba brindando el apoyo necesario a la cantante. Ante la ola de comentarios negativos, la joven rompió el silencio.

“Se me juzga mucho porque no estoy alzando la voz, pero solo quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Melenie Carmona se ha mantenido alejada de la disputa legal de su mamá contra Cruz Martínez. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

En aquella ocasión, la joven dejó entrever que las instrucciones de mantenerse en silencio venían de la cantante, por lo que desde entonces se ha enfocado en compartir contenido propio.

De hecho, recientemente dio a conocer que se sometió a una cirugia estética, pues por más que hacía ejercicio no lograba modificar una parte de su cuerpo: “Me operé el 7 de enero, me hice lipo con trasferencia”, reveló.