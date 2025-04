Gobierno desmiente que CURP biométrica sea para espiar a los ciudadanos

CURP biométrica

Desde semanas atrás, la Cédula Única de Registro Poblacional, coloquialmente conocida como CURP, ha estado en el centro de la polémica, desde que se hizo el anuncio de que al documento se le agregarían datos biométricos.

La tergiversación

Tal propuesta, en principio, se hizo con el objetivo de que además de que la CURP biométrica sirva para identificarse, también contenga la información de cada ciudadano del país, y posteriormente generar una base de datos “la cual no existe”, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una de sus conferencias matutinas.

La mandataria manifestó que la CURP biométrica servirá para poder recabar información en caso de que una persona desaparezca y ayude a su localización.

No obstante la iniciativa impulsada por la titular del Ejecutivo “podría significar graves amenazas a la privacidad , la seguridad y la no discriminación en el ejercicio de derechos humanos”, aseguró la Organización No Gubernamental Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D.

“Por sus características, esta base representa graves riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos humanos de las más de 130 millones de personas que habitan o visitan el país. Al ser obligatoria, se impide que las personas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación informativa y hace inescapables las consecuencias de una vulneración”, manifestó el organismo.

De igual forma agregó, ““A pesar de que la plataforma ha sido anunciada como una medida para la búsqueda de personas desaparecidas, el sistema masivo de bases de datos centralizadas permite que sean aprovechadas para otros fines”. Declaraciones que fueron retomadas por diversos actores y adversarios políticos contrarios al régimen.

El desmentido

Ante la situación, dichas suposiciones fueron desmentidas hoy en la sección Detector de Mentiras de la Mañanera del Pueblo.

“El gobierno de México busca espiar, vigilar y controlar a la población a través de los datos biométricos. ¡Mentira! La iniciativa de Reforma en materia de desaparición forzada establece la creación de una plataforma única de identidad, misma que busca que todas las autoridades y particulares que tengan acceso a datos biométricos para la consulta de información puedan enviar información suficiente a las autoridades en materia de seguridad. Esto con la finalidad de contar con la información suficiente de la persona desaparecida para hacer más eficiente su pronta identificación y búsqueda”, se explicó .

¿Qué son los datos biométricos?

Actualmente la CURP se compone de un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a las personas que viven en México y se origina a partir de los datos de identificación de la persona, como el acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio.

La iniciativa presidencial prevé la integración de uno o varios datos biométricos como huellas dactilares , reconocimiento facial , voz , iris , retina o ADN , que son características físicas o de comportamiento que permiten identificar a una persona.

Son únicos y no cambian a lo largo de la vida, son fiables porque son difíciles de replicar o falsificar y se obtienen a partir de tecnología especializada y posteriormente cifradas (aseguradas). En múltiples sectores como el bancario, médico, comercial o empresarial son utilizados.

Gobierno desmiente que CURP biométrica sea para espiar a los ciudadanos