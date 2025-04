Galilea Montijo confiesa que le cancelaron su tarjeta y lleva dos años endeudada: “No me agobio”

(Programa Hoy, Instagram)

Galilea Montijo lleva un tiempo con una actitud relajada para no preocuparse “de más” por sus problemas, pues le cancelaron una tarjeta de crédito y es “morosa”, aunque no especificó cuáles son sus deudas.

El comentario surgió en vísperas de Año Nuevo y ocurrió en el programa Netas Divinas, donde la presentadora de televisión reveló que ya no se agobia por los problemas económicos que tiene.

“Yo desde hace casi dos años me he dejado llevar por la vida, debo, no me agobio, debo lana. Soy chica morosa... no alcanzo a hacer ejercicio, no pasa nada. Me cancelan la tarjeta ¿Pues ya que hago?“, mencionó.

De acuerdo con su confesión, la conductora del programa Hoy ya tiene una actitud distinta ante sus dificultades.

Galilea responde a críticas porque no vive con su hijo

El tema salió a la luz luego de que Fernando Reina Iglesias respondiera preguntas de sus seguidores en Instagram. Durante esta interacción, el empresario reveló que Mateo, el único hijo que tuvo con Montijo, reside con él por un acuerdo mutuo entre ambos padres. Reina Iglesias destacó que la conductora es una madre presente y trabajadora, y pidió respeto hacia ella ante las posibles críticas.

La mamá de Mateo, por cierto, es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa y oigan no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres, que feo que una mujer hable mal de otra mujer, se ve muy mal y la verdad es que juzgar es algo horrible’”. Estas declaraciones buscaban frenar los comentarios negativos que comenzaron a surgir en redes sociales tras conocerse la situación.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Algunos usuarios cuestionaron a Montijo por permitir que su hijo viva con su padre en lugar de quedarse con ella. Ante esta controversia, la conductora fue abordada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ofreció su postura al respecto.

Montijo agradeció las palabras de su exesposo y reafirmó que la decisión fue tomada pensando en el bienestar de Mateo. “Él (Fernando Reina Iglesias) lo habló muy lindo, dice cosas muy lindas de mí, lo cual siempre le voy a agradecer. Yo de él tampoco tengo nada malo que decir. Es un excelente papá, amamos a nuestros tres hijos por sobre todas las cosas y en este momento, porque así lo decide también Mateo, está con su papá y yo muy feliz de que esté en una época tan difícil como la adolescencia”, declaró la conductora