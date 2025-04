Así fue como transportistas evitaron el asalto a un tráiler en autopista de Puebla

Crédito: Captura de pantalla / X@adn40

Un nuevo intento de asalto ocurrió sobre la Autopista Puebla-Orizaba en el que un conductor de tráiler evitó ser víctima de un delito al impactar el vehículo de los presuntos delincuentes contra el muro de contención.

El intento de asalto fue reportado la mañana de este martes 8 de abril, en el que se observa a un conductor de tráiler impactar el vehículo de los presuntos delincuentes para evitar que le cerraran el paso.

Sin embargo, dos transportistas que se encontraban al frente del tráiler pudieron observar la situación y se colocaron enfrente del vehículo para detenerlo.

En un último impacto, el chofer del tráiler logró que el vehículo frenara y se dirigiera a la parte trasera de los camiones, con lo que pudo evitar el asalto.

Hasta el momento se desconoce si se realizó una denuncia por el intento de asalto al chofer del tráiler.

En el material se observa que el conductor evitó ser asaltado al impactar su unidad en el vehículo de los presuntos delincuentes. Crédito: X/@adn40

Este intento de asalto se suma al ocurrido a principios de abril sobre la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan en Puebla, en el que transportistas denunciaron haber sido interceptados por vehículos que intentaron despojarlos de sus unidades.

El material, de casi 40 segundos de duración, muestra a hombres armados interceptando a los transportistas para despojarlos de sus mercancías y unidades.

De acuerdo con los transportistas, la autopista se ha convertido en un sitio para la delincuencia, ya que de manera constante ocurren robos que ponen en riesgo la seguridad de quienes circulan por la zona.

Según datos recabados por El Sol de Puebla, los puntos más peligrosos se encuentran en el tramo de Cuapiaxtla Tlaxcala a San José Chiapa y en la zona de Soltepec, donde grupos armados llevan a cabo asaltos sin importar el horario.

Crédito: X@soyluisgabriel1

El transportista que capturó las imágenes decidió detener la marcha de su unidad antes de llegar al bloqueo, por lo que logró grabar el momento en el que los sujetos armados se encuentran sobre la autopista.

Ante los hechos, los transportistas han solicitado a las autoridades mayor presencia en la zona para evitar ser víctimas de robo.

Las demandas por parte de este sector se han realizado incluso en el foro sobre inseguridad en las carreteras de México que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados.

El pasado 13 de marzo, el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, denunció en dicho foro la inseguridad en las carreteras y la constante extorsión que sufren por parte de elementos de la Guardia Nacional.

“La vigilancia no existe, en este país no hay vigilancia. Si vemos a la Guardia Nacional es para que nos extorsionen, pero no para resolver o para cuidar”, comentó.