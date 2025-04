Ángela Aguilar desmiente que la canción viral contra Cazzu sea de su autoría

Una supuesta canción de Ángela Aguilar contra Cazzu causó revuelo en redes sociales. (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar se volvió tendencia en los últimos días debido a una supuesta canción de su autoría que se volvió viral en redes sociales, principalmente en TikTok.

A raíz del lanzamiento del sencillo “Con otra” de la intérprete argentina, se dijo que la integrante de la dinastía Aguilar ya tenía lista una respuesta, incluso se dio a conocer un pequeño fragmento del sencillo.

Ante el revuelo que estaba generando entre los usuarios, la intérprete de temas como “Gotitas saladas” y “Abrázame” rompió el silencio y desmintió que la tiradera contra la expareja de Christian Nodal sea de su autoría.

“Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización y participación”, aseguró.

Asimismo, informó que cualquier lanzamiento será anunciado por medio de sus canales oficiales; por lo que reiteró la importancia del respeto a su carrera, el público y el arte.

“Agradezco de corazón a quienes han mostrado su apoyo y cariño. Sigo trabajando con el alma en lo que más amo: la música”, concluyó.

Comunicado de Ángela Aguilar. (Instagram: @angela_aguilar_)

Pese a las diversas controversias que ha enfrentado desde que se casó con Nodal, la joven cantante sigue impresionando a sus seguidores con el apoyo incondicional que le muestra al sonorense.

Recientemente, sorprendió al aparecer durante la presentación de Christian Nodal en la Feria del Caballo de Texcoco 2025, donde protagonizó un romántico beso con su esposo desde la parte del público.

¿Qué dice Cazzu ante todo lo que se dice de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Meses después de que los intérpretes de “Dime cómo quieres” se unieron en matrimonio, Cazzu rompió el silencio por segunda vez y negó tener alguna enemistad con Ángela Aguilar y estar en pláticas legales con Christian Nodal.

Desde su automovil, la intérprete de temas como “Nada”, “Mucha Data” y “Loca” confesó que no tiene problemas o resentimientos hacia la hija de Pepe Aguilar, dejando claro que no debe existir preocupación por la pequeña Inti.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún resentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho me encanta, si ellos son felices me encanta”, resaltó.

Cazzu aseguró no tener resentimientos tras el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Debido a que sus últimas canciones han sido relacionadas con la cantante mexicana, Cazzu aseguró que la música es una fantasia, y aunque usualmente está inspirada en algo, en esta ocasión no es así.

“Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien”, puntualizó.