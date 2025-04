“Ojalá ya te quedes quieta”: Pati Chapoy arremete contra Imelda Tuñón por duro mensaje contra Maribel Guardia

Chapoy reaccionó a una serie de publicaciones hechas por Imelda Tuñón en redes sociales en medio de su disputa legal con su suegra. (Fotos: @maribelguardia, @chapoypati, @imetunon, Instagram)

La disputa legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia abrió un nuevo frente. En días pasados, la cantante difundió capturas de pantalla de un supuesto chat con la actriz costarricense para desestimar acusaciones en su contra por supuestas amenazas. En la imagen, destaca un mensaje enviado por Garza Tuñón a su suegra, a quien le pide desistir de su demanda para obtener la custodia temporal de su nieto (fruto de la relación de Garza Tuñón con el fallecido Julián Figueroa), alegando ante las autoridades que su madre es incapaz de garantizar el bienestar del menor.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar.

Se despierta por las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan; si en lugares públicos se me acerca gente, llora también. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”, señala Garza Tuñón.

No es la primera vez que la intérprete fija esta postura. En marzo, tras recuperar la custodia de su hijo, Imelda Garza Tuñón afirmó que el menor no le manifestaba extrañar a su abuela.

Pati Chapoy explota contra Imelda Garza Tuñón

La divulgación de la supuesta conversación entre Garza Tuñón y Maribel Guardia generó opiniones encontradas. Para la periodista Pati Chapoy, la exintegrante de Finnix incurrió en un exceso. Durante la emisión del lunes de Ventaneando, lanzó una dura crítica hacia Garza Tuñón en defensa de Maribel Guardia.

Sostuvo que las acciones de la cantante no abonan a una deseada conciliación con su suegra; por el contrario, alientan discursos de odio en redes sociales. “Bastantes problemas tienen ambas para que sigan aventándole leña al fuego”, expresó Pati Chapoy, quien quiso darle un consejo a Imelda Garza Tuñón: “En el caso de Imelda, ojalá ya te quedes quieta. Confía en que todo se resuelva con tu abogado y asunto arreglado... porque va a llevar mucho tiempo”.

Asimismo, se pronunció sobre el acoso digital del que es objeto Maribel Guardia. Chapoy pidió a los usuarios dejar en paz a la actriz, quien solo ha procurado el bienestar de su nieto.

Respecto al amago hecho por Garza Tuñón de difundir más pruebas a su favor, Pati Chapoy aseguró que no le creerá más.

Conductores de ‘Ventaneando’ explotan contra Nagibe Abbud

En relación con el tema, los conductores de Ventaneando arremetieron contra la cantante Nagibe Abbud, excompañera de grupo de Imelda Garza Tuñón. Abbud ha externado públicamente su apoyo a Maribel Guardia; incluso, aseguró que aportó pruebas para acreditar que su examiga no es apta para velar por el bienestar de su hijo.

En entrevista para Ventaneando, Nagibe Abbud acusó a Garza Tuñón de amenazarla: “Es lidiar con una persona que se junta, que sale con criminales, y un criminal no piensa igual que nosotros”, dijo la cantante, quien afirmó que Imelda Garza Tuñón la ha amenazado con echarle ácido en la cara.

Pedro Sola, Linet Puente, Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy pusieron en entredicho los verdaderos intereses de Abbud en el caso. “Es una advenediza, de las clásicas metiches que no tienen por qué meterse, y ahí está”, indicó Chapoy. Linet Puente reafirmó su comentario al asegurar que Nagibe Abbud no tenía nada que hacer en los Premios Aura, sitio donde fue abordada por un reportero del programa.

