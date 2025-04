Leticia Calderón reacciona al regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas tras rumores de divorcio con Juan Collado

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Yadhira Carrillo retomó su carrera como actriz este 2025 tras 18 años de ausencia y lo hizo nada más ni nada menos que de la mano del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro en Los Hilos del Destino.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se estrenará el melodrama; sin embargo, se sabe que la famosa actriz trabajará junto a Eduardo Santamaria, ya que sus personajes serán pareja.

Yadhira Carrillo no ha confirmado su separación de Juan Collado. (Infobae México - Jovani Pérez)

Leticia Calderón reacciona al regreso de Yadhira Carrillo

La también actriz fue cuestionada al respecto en un reciente encuentro con los medios y esta fue su respuesta:

“Me parece perfecto que las grandes actrices con trayectoria, con nombre, regresen. Me encanta la idea. Estoy feliz por Lucero, por Angélica (Rivera), por tantas que faltan en la televisión con nombre. Creo que a las personas que vemos novelas nos gusta ver elencos con nombre y con trayectoria”.

De esta manera, Leticia Calderón respaldó a las actrices que decidieron regresar la pantalla chica tras varios años de ausencia, pues no solo es Yadhira Carrillo retomó su carrera artística, también lo hicieron Angélica Rivera (exprimera dama de México) y Lucero.

La actriz exigió no ser cuestionada sobre el presunto divorcio de Juan Collado y Yadhira Carrillo Credito: X: Venga La Alegría

Leticia Calderón explota tras preguntas sobre el supuesto divorcio de Yadhira Carillo y Juan Collado

Fue en ese mismo acercamiento con la prensa donde Leticia Calderón pidió no ser cuestionada sobre el presunto divorcio de Juan Collado y Yadhira Carrillo.

“Ni me pregunten, ni me vuelvan a preguntar absolutamente nada del tema. No voy a hablar de ningún otro tema, ni hoy ni nunca. Son cosas que no me corresponden. Y aunque quieran decirme que tal, son temas que no puedo comentar. Yo no puedo comentar nada, haber andado con un abogado me enseñó que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra”, dijo.

Y es que constantemente es cuestionada al respecto debido al lazo que tiene con Juan Collado: estuvieron casados por ocho años y tienen dos hijos en común.

Rumores de presunta infidelidad pesan en contra de Juan Collado. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sin embargo, hace unas semanas sí reaccionó a las especulaciones:

“Es un tema que no lo platicamos mucho porque no ha sido un tema familiar, la verdad. Sé que Juan está bien, no hemos tocado más el tema, nuestra plática no llega a tanto, solo sé que está bien, que está tranquilo cuidando su salud; está bien deseando ver a los niños”, declaró.

Cabe recordar que ella se separó de Juan Collado en medio de rumores de presunta infidelidad con nada más ni nada menos que Yadhira Carrillo.

“No puedo decir nada porque todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra”, añadió.