Principios de la 4T, posibles en la nueva SCJN “sin perder autonomía”, asegura Loretta Ortiz

“Cuando me pongo la toga, realizo mis actividades de manera independiente, sin tintes partidistas", asegura Loretta Ortiz. (Jovani Pérez | Infobae)

En un recorrido realizado en el tianguis de la ‘Plazuela de los Sapos’ en Puebla, Loretta Ortiz, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció sobre su visión de la Cuarta Transformación (4T) en el contexto del Poder Judicial.

Durante su intervención, Ortiz destacó que es posible instaurar los principios fundamentales de la 4T dentro de la nueva Corte, sin comprometer la autonomía del Poder Judicial. En sus declaraciones, subrayó que “sin perder autonomía, es posible instaurar los principios de la Cuarta Transformación dentro de la nueva Corte de Justicia”.

La ministra enfatizó que, aunque el Poder Judicial debe mantener su independencia, no debe alejarse de los valores esenciales que sustentan la 4T, tales como la honestidad, la transparencia y el compromiso con el pueblo. En este sentido, puntualizó que los principios irrenunciables son: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Ortiz, quien se identificó como una “obradorista” de convicción, señaló su participación activa en la creación de Morena, pero aclaró que, al ser nombrada ministra, renunció a su militancia política para garantizar que sus acciones dentro del Poder Judicial fueran completamente independientes y ajenas a cualquier interés partidista. “Cuando me pongo la toga, realizo mis actividades de manera independiente, sin tintes partidistas ni de ninguna otra índole”, aseguró.

“No hay ningún rumor”

En su intervención, también se refirió a su trayectoria en el Poder Judicial, destacando que a lo largo de su carrera no ha habido ni un sólo rumor sobre algún acto que pudiera comprometerla. “El río cuando suena es porque agua lleva, y en mi caso no hay ningún rumor, nada, porque he sido toda mi vida una persona honesta”, afirmó.

Loretta Ortiz en una plaza de Tehuacán, Puebla, este domingo. (X: @lorettaortiza)

Otro de los temas que abordó fue la actitud de algunos de sus compañeros en la Corte, quienes optaron por retirarse con beneficios económicos y comodidad, en lugar de seguir luchando por la transformación del Poder Judicial. En contraste, Ortiz reveló que, al postularse nuevamente, ha aceptado un salario un 40% inferior al de sus colegas. “Yo decidí postularme y ahora estoy ganando 40% menos, los demás ministros de la Corte podrían competir, pero decidieron que no, por las razones que quieran, pero si se quedaron con su retiro, sus 200 mil pesos mensuales, seguros de gastos médicos, en fin, todas las prestaciones”, indicó.

Finalmente, Loretta Ortiz invitó a la ciudadanía a involucrarse en el proceso electoral y ser parte activa de la transformación del Poder Judicial. En su mensaje, animó a la población a participar en la elección del próximo 1 de junio y a votar por ella. “Va a ser una elección difícil, pero confío en que, conforme avance el proceso, más personas se entusiasmarán y saldrán a votar”, concluyó.