Marcela Mistral rompe en llanto al hablar del distanciamiento entre Poncho de Nigris y su mamá: “Tengo otras cargas”

La mamá de Poncho de Nigris acusó a Marcela Mistral del distanciamiento con su hijo. (Crédito: @musamistral).

Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo, se volvieron tendencia en las últimas semanas a raíz de la entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Crista Montes.

Tras lo ocurrido entre el regiomontano y la mamá de Gala Montes, de Nigris se pronunció al respecto y aseguró que Marcelo no era capaz de hacerle lo mismo; sin embargo, Doña Lety alzó la mano para ser la próxima entrevista.

Aunado a ello, el exparticipante de La Casa de los Famosos México se negó a ser parte de la fiesta de XV años de su hija mayor Ivanna, situación que desató dimes y diretes entre el creador de contenido y la madre de la joven.

Ante el conflicto mediático que surgió en redes sociales, Poncho de Nigris rompió el silencio y confesó para varios medios de comunicación que estaría distanciado de su mamá por el bien de su salud emocional.

Marcela Mistral reacciona a la reciente polémica de Poncho de Nigris. (IG: @ponchodenigris)

Ante todo lo ocurrido, la única ausente era Marcela Mistral, actual pareja del influencer, quien decidió compartir su postura en un video publicado en el canal “Parejas disparejas” de YouTube.

Marcela Mistral revela que ha tenido varios problemas con Doña Lety, su suegra

En el nuevo episodio de su canal, Mistral confesó que siempre le ha dolido la forma en que la trata su suegra, pero considera que en está ocasión la situación fue más grave.

“Mi suegra me ha dicho muchas cosas que me dolieron. Siempre me ha dolido, pero siento que esta vez la cosas fueron mucho más arriba”, explicó.

Asimismo, compartió que en comparación con otras polémicas a las que se ha enfrentado, esta le afectó más, pues en medio de todos los comentarios atacándola vivió la pérdida de su abuelo.

“Yo tengo otras cargas también, que a veces la gente no entiende, y que puede hacer mucho más daño interno”, expresó.

Pese a todo, aseguró que siempre ha intentado buscar solucionar las problemáticas que surgen, pero su esposo le recomendó mantenerse al límite en esta ocasión.

“Para mí han sido muy duros estos días, el ver cómo mediar las cosas. Siempre he tratado de mediar todo, pero esta vez ya no pude”, sentenció.

Marcela Mistral no buscará intervenir en la reciente polémica de Poncho de Nigris y su mamá. (Marcela Mistral)

Tras la decisión familiar de Poncho de Nigris, Doña Lety responsabilizó completamente a Marcela de lo ocurrido, asegurando que había sido ella quien poco a poco lo fue alejando de su familia y su primogénita, quien vive en el extranjero.

“Te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho”, dijo en una transmisión en vivo.