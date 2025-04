Joanna Vega-Biestro cuestiona las declaraciones de Imelda Tuñón sobre Marco Chacón: “Ya no me cuadra”

La presentadora cuestionó las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre el maltrato físico que Julián Figueroa habría recibido de Marco Chacón. Créditos: Cuarto Oscuro/Edgar Negrete Lira

Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvieron a intercambiar declaraciones sobre el proceso legal que enfrentan, pues en los últimos días salieron a la luz nuevas declaraciones por parte del representante legal de la joven actriz de teatro.

En una entrevista para “De primera mano”, Antonio Lozano, abogado de Tuñón, reveló que Julián Figueroa había sido agredido físicamente por parte de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

De acuerdo con Lozano, lo que ocasionó el altercado fue que el joven cantante buscaba autonomía en las decisiones y finanzas de su familia, pues el dinero que generaba era controlado por su mamá y Chacón.

“Cuando Julián pide que se respete un poco esto, se genera un altercado y se genera violencia. Pues es un abuso, porque el señor Chacón es muchísimo más fuerte, alto y pesado que Julián”, explicó.

Acusan a Marco Chacón de haber agredido físicamente a Julián Figueroa. Fotos: IG @imetunon @marco_chaconf

Tras las primeras revelaciones del abogado, Maribel Guardia y José Manuel Figueroa se pronunciaron al respecto, y aseguraron haber presenciado una buena relación entre Julián Figueroa y Marco Chacón.

Joanna Vega-Biestro cuestiona el supuesto maltrato físico de Marco Chacón a Julián Figueroa

Ante el intercambio de declaraciones que está surgiendo, Joanna Vega-Biestro se pronunció al respecto y cuestionó que haya existido agresión física por parte de Marco Chacón a Julián Figueroa, pues no se explica que Imelda se quedara a vivir en el mismo lugar que el supuesto agresor de su esposo.

“Yo me pregunto, por que eso es lo que nos toca a nosotros, cuestionar todo lo que están haciendo público. Si Imelda fue testigo presencial de la supuesta golpiza de Marco Chacón a Julian, ¿qué hacía todavía viviendo ahí?“, explicó.

Ante todo lo que está saliendo a la luz, la periodista de Imagen Televisión dijo ya no entender el caso: “Si tú viste que Marco Chacón tiró al piso a tu marido, al papá de tu hijo, y ya no estando él, sigues viviendo ahí con tu hijo de 6 años. Son cosas que entonces ya no me cuadran”, cuestionó.

Y agregó: “Yo no me veo viviendo en la misma casa, después de que mi marido muere, con al persona que sería capaz de hacer eso”

Joanna Vega-Biestro cuestionó las recientes declaraciones de Imelda Tuñón. (Instagram)

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante mencionó que aún existen muchas cuestiones que se deben llevar a los tribunales para poder tomar decisiones, pues aún hay mucha gente involucrada en la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón.