Beca Rita Cetina 2025: cómo conseguir una nueva fecha para obtener la tarjeta

La Beca Rita Cetina, un programa social del gobierno de México, su principal objetivo es apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Este beneficio consta de un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, una ayuda directa para familias que buscan garantizar la continuidad educativa de sus hijos.

En 2025, inició la entrega de tarjetas para que los beneficiarios pudieran cobrar su primer apoyo del año. Este proceso se llevó a cabo directamente en los planteles escolares entre el 20 de enero y el 31 de marzo pasado. Sin embargo, algunos beneficiarios registrados no lograron recoger su tarjeta en el tiempo establecido.

Para quienes no pudieron realizar el trámite dentro del periodo señalado, el gobierno ha implementado alternativas para asegurar la entrega del apoyo. Los beneficiarios deben comunicarse con las autoridades educativas de su estado o dirigirse a la unidad de atención correspondiente para recibir indicaciones específicas. Es importante tener a la mano documentos como una identificación oficial vigente y comprobante de inscripción escolar, entre otros requisitos.

El programa de apoyo económico comenzó su implementación con un enfoque exclusivo en estudiantes de nivel secundaria. Sin emabrgo se extenderá para estudiantes de preescolar y primaria. (Foto: Beca Universal Rita Cetina)

Además, las autoridades han informado que seguirá habilitada la línea de contacto del programa para resolver dudas y dar seguimiento a los casos pendientes. Para más información, los beneficiarios pueden visitar el sitio oficial del programa o comunicarse al número designado por la Secretaría de Educación Pública.

Es fundamental que las familias beneficiarias estén atentas a próximas convocatorias o nuevas fechas que puedan ser anunciadas para trámites relacionados con la beca Rita Cetina.

¿Qué pasa si no recogí mi tarjeta?

En caso de que no hayas podido recoger tu tarjeta antes del 31 de marzo, es normal que surja la preocupación de perder la beca. No obstante, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) asegura que el apoyo económico está garantizado, aunque podría retrasarse debido a la falta de activación de la tarjeta.

Cabe señalar que el pago no podrá realizarse si no cuentas con el plástico, por lo que es muy importante obtenerlo. La única manera de recibir el apoyo es a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Si no la tienes, el dinero quedará congelado hasta que completes el proceso de entrega y activación.

Para facilitar la entrega del apoyo económico, los pagos se distribuirán a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cómo obtener una nueva fecha para obtener la tarjeta del programa?

Asimismo las autoridades ya confirmaron que habrá una nueva oportunidad en abril para recoger la tarjeta. Para verificar si hay una nueva fecha disponible para tu escuela, sigue los siguientes pasos.

Ingresa a: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/

Escribe la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela.

Consulta si hay una nueva fecha de entrega programada en abril.

Si ya está asignada, anota el día y la hora en que la brigada acudirá a tu plantel.

Si tu escuela aún no tiene fecha programada, revisa el sitio unos días después, ya que la información se actualiza diariamente.

Las nuevas fechas también serán anunciadas en los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas.