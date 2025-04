Las aguas negras de Ecatepec: hallazgo de restos humanos por madres buscadoras no sería el único

Los recientes hallazgos en el Canal de Cartagena se remiten a denuncias ciudadanas y las omisiones de autoridades de limpieza y de servicios públicos de Ecatepec | Foto: X / @LisetGlezG

“Yo creo que a ella la llamaría ‘Lucecita’ porque fue una luz. Yo creo que ella nos guio a encontrar todos los otros restos (humanos). Esa hermosa bebé”. Son las palabras de Carmen Zamora, integrante del Colectivo Feminista Ehécatl, respecto al hallazgo del cuerpo de un feto humano en el Canal de Cartagena de Ecatepec. Se trata del mismo grupo que ha decidido emprender una nueva búsqueda de restos humanos entre la basura, la hierba alta y las aguas negras del Estado de México.

Los trabajos de búsqueda y localización de restos humanos no paran desde hace tres días y, según han confirmado las buscadoras, seguirán hasta el próximo viernes 5 de abril de 2025. La razón es clara: tres torsos sin extremidades, piernas aisladas y el cadáver de “Lucecita” flotaban entre los desechos de esta zona, la cual está en los límites de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la frontera tenue entre Ecatepec y Coacalco.

Mientras la maquinaria y los equipos de excavación arrastran la basura a las orillas de la construcción, las buscadoras hacen todo lo posible por identificar algún brazo, pierna o, como ha ocurrido recientemente, torsos cubiertos de lodo y desechos, A pesar de las condiciones tan complejas, el colectivo Ehécatl raspa con rastrillos los restos encontrados entre peluches, botellas y hasta amarres de brujería. No importa que posean metros de desperdicios, se encuentren embolsados o emplayados, o estén cubiertos de lodo, ya que es un “hallazgo positivo”.

El Colectivo Feminista Ehécatl está siendo apoyado por equipos de limpieza y excavación para atraer desechos y residuos a las orillas del canal de aguas negras | Crédito: X / @FernandoCruzCr

“Desde ayer y hoy que empezamos ha habido cuatro hallazgos. La semana pasada hubo otro hallazgo de otras extremidades y el pasado otro. Han sido seis en los últimos quince días”, explica el coordinador de la célula de búsqueda que apoya a Ehécatl, Edmundo Esquivel.

Incluso desde los hace más de 15 años desde que Rocío Uribe ―ahora integrante del colectivo “Red de Madres Buscando a sus Hijos”― se incorporó en la labor y el activismo contra los desaparecidos para encontrar a su hija Fernanda, desaparecida en Naucalpan:

“Cada búsqueda (en la) que yo me presento es pensando en poder encontrar (a mi hija)... yo no sé si a Fer la enterraron, yo no sé si a Fer la tiraron”, dijo.

Integrantes de otros colectivos de búsqueda en el Estado de México han denunciado que la situación ha sido omitida por autoridades de la FGJEM | Foto: X / @SaulHernndzgar1

La inacción de las autoridades mexiquenses han llevado a que las mujeres de este colectivo llevaran a cabo tres jornadas de identificación de restos entre las aguas negras de la demarcación.

Sin embargo, el problema tiene mucho más tiempo existiendo.

Canal de Cartagena: cronología de un problema de contaminación a una fosa clandestina que “escupe” restos

Desde hace más de diez años, los canales y construcciones para el desagüe de aguas negras en el Estado de México fue una alerta que la ciudadanía no ha dejado pasar. En el caso particular de Ecatepec, las autoridades de limpieza han dejado que las toneladas de basura y, entre ellas, los brazos, pies y manos desembrados floten y causen un problema mayor.

2021: el inicio del problema entre las toneladas de basura

El saneamiento al canal por parte del gobierno municipal comenzó en el año 2021. En ese momento, los trabajos de limpieza retiraron cerca de 26 mil toneladas de residuos, pero eso no impidió que las y los vecinos siguieran reportando cómo la población arrojaba más cuerpos sin tentarse el corazón. Por ello, se decidió nombrarlo un “sitio de disposición oficial (ocultamiento) de cuerpos”.

Enero de 2024: el cuerpo de una mujer detona la fosa clandestina

A inicios del año, un colectivo de búsqueda detectó el torso de una mujer causó la indignación por el redescubrimiento de restos en el Cartagena. Ante ello, se exigieron acciones inmediatas por parte del municipio nuevamente:

“Es indignante que sigamos encontrando cuerpos en este lugar. Se necesita una estrategia real para detener esta situación”, declaró Leticia Mora, representante del colectivo “Red de Madres Buscando a sus Hijos”.

Las tareas de búsqueda y reconocimiento de cuerpos continuarán hasta el próximo 5 de abril de 2025 | Foto: X / @AdrianaLL01

Febrero de 2025: SASPE se da cuenta de una realidad ineludible

El 21 de febrero de 2025, trabajadores del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) encontraron bolsas negras con restos humanos mientras realizaban labores de limpieza y dragado en la colonia Playa de las Golondrinas.

“Vivir sin miedo” para trabajar otro día por las desapariciones

Entonando el himno feminista de la activista Vivir Quintana, la agrupación Ehécatl celebra otro día más para seguir las labores de reconocimiento de cuerpos y extremidades humanas. No importa el trabajar “a rayo sol” y en medio de la inmundicia. Solo saben que existe la esperanza de que la “Lucecita” que se les ha dado no se extinga en los próximos días.