Reportan protesta en escuela primaria de la alcaldía Azcapotzalco; denuncian caso severo de bullying

Insisten en que es necesario tomar acciones para erradicar la violencia al interior de las aulas. (Captura de pantalla Reporte Urbano)

Durante la mañana de este miércoles, 2 de marzo, un grupo de padres, madres y tutores de la escuela Elmira Rocha, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, salieron a las calles para protestar en contra de diversos casos de bullying al interior de las aulas.

De acuerdo con testimonios de los manifestantes, se trata del caso de una menor de tercero de primaria quien se ha destacado por generar conflictos entre los compañeros de clase los cuales han reportado en diversas ocasiones con maestros y autoridades sin éxito.

Entre los padres se destaca el desconcierto, enojo y temor porque los menores de edad puedan sufrir, además de insultos, acoso y amenazas, alguna agresión física que pueda poner en riesgo la vida de los niños. Debido a ello, decidieron acudir a las afueras de la institución para hacer un llamado de atención a la directora para que pueda poner atención en este caso.

Los padres de familia aseguran que sus hijos ya no quieren ir a la escuela debido al acoso que reciben diariamente. (Google Maps)

¿Qué exigen los manifestantes?

Con pancartas en donde se puede leer: “Mami, tengo miedo”, “Dijo que me va a matar”, “No es discriminación cuando lucho por hacer valer mis derechos. No al bullying y acoso escolar” y “Los niños de 3A ya no quieren venir a la escuela por ser violentados”, los tutores se plantaron a las afueras del plantel exigiendo diálogo con las autoridades.

De acuerdo con el testimonio de un padre para el medio Reportaje Urbano, el problema radica en una menor del salón 3A quien constantemente molesta y hostiga a sus compañeros de curso. El padre preocupado afirma que la niña ya había presentado problemas pues en su anterior grupo únicamente duró seis meses, los padres también manifestaron su molestia y la única solución que se encontró por parte de las autoridades internas fue cambiarla a otro salón.

Sin embargo, esta acción no funcionó pues, de acuerdo con el hombre, únicamente duró un mes en la nueva aula y nuevamente incurrió en actividades de bullying, por lo que ahora exigen ponerle un alto a la joven estudiante pues temen que las agresiones pasen de ser verbales a golpes físicos que puedan dañar de manera importante a sus hijos.

Varios de los menores ya reportaron las incidencias con las autoridades de la escuela, pero no fueron escuchados.

¿Qué hacer en caso de bullying escolar y a qué instituciones acudir en CDMX?

Si estás enfrentando o presenciando un caso de bullying escolar en la Ciudad de México, es importante actuar de inmediato para proteger a la víctima y evitar que la situación escale. Aquí te dejo algunas recomendaciones y las instituciones a las que puedes acudir para recibir ayuda.

1. Si eres la víctima:

Habla con alguien de confianza : Cuéntale a un maestro, tutor, padre, madre o adulto de confianza sobre lo que ocurre.

Evita responder con violencia : No respondas con agresión, ya que esto podría empeorar la situación.

Registra lo que sucede : Si es posible, anota los incidentes (fechas, lugares, personas involucradas) o guarda pruebas si el acoso es en línea.

Busca apoyo psicológico: Hablar con un profesional te ayudará a manejar la situación emocionalmente.

2. Si eres testigo:

No fomentes el acoso : No participes ni lo tomes como una broma.

Denuncia de manera anónima : Puedes informar a un maestro, director o autoridad escolar.

Apoya a la víctima: Acompáñala y hazle saber que no está sola.

3. Si eres padre o madre de un menor que sufre bullying:

Habla con tu hijo : Escúchalo sin juzgar y apóyalo emocionalmente.

Reporta el caso en la escuela : Acude con el director o las autoridades escolares para solicitar medidas de protección.

Si la escuela no toma medidas, recurre a instancias oficiales (ver listado abajo).

Busca orientación psicológica: Si el impacto emocional es fuerte, es recomendable acudir con un especialista.

Instituciones a las que acudir en la CDMX

1. Autoridades educativas:

SEP - Dirección General de Operación de Servicios Educativos 📍 Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, CDMX 📞 Teléfono: 55 3601 8700🌐 55 3601 8700🌐 www.gob.mx/sep

Autoridad Educativa Federal en la CDMX (AEFCM)📞 Línea de atención: 800 288 6688

2. Apoyo psicológico y orientación:

Locatel - Línea de Apoyo Psicológico 📞 Teléfono: 55 5658 1111 (24/7)

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 📞 Teléfono: 55 4160 5500

Centro de Integración Juvenil (CIJ)📞 Teléfono: 55 5212 1212

3. Denuncia ante Derechos Humanos:

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)📍 Av. Universidad 1449, Pueblo Axotla, Álvaro Obregón, CDMX📞 Teléfono: 55 5229 5600🌐 55 5229 5600🌐 www.cdhcm.org.mx

4. Atención para niños y adolescentes:

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)📞 Teléfono: 55 5001 7300🌐 55 5001 7300🌐 www.gob.mx/sipinna

Si el bullying representa una amenaza grave o incluye violencia física, puedes acudir al Ministerio Público o llamar al 911 para recibir ayuda inmediata.