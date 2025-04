Arturo Carmona revela las consecuencias que ha enfrentado por hablar de la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez

Arturo Carmona asegura que le ha ido mal tras conflicto de Alicia Villarreal y Cruz Martínez. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal, se pronunció sobre los ataques que su hija recibió tras la denuncia de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” contra Cruz Martínez.

Después de que ‘La güera consentida’ denunciara públicamente la violencia doméstica de la que fue víctima por su esposo, una de las principales afectadas fue Melanie Carmona, su primogénita.

A raíz del conflicto legal y mediático, muchos esperaban una postura por parte de la joven, pero al ver que se mantenía en silencio, comenzaron a asegurar que no apoyaba a su mamá.

En respuesta a los comentarios negativos, la joven mencionó que su postura no tiene que ser pública, comentario que fue apoyado por Arturo Carmona, su papá. Sin embargo, a raíz de las múltiples declaraciones que han salido a la luz, el galán de telenovelas también se ha visto afectado.

El galán de telenovelas asegura que le ha ido mal tras el conflicto legal de su expareja. |Créditos: Cuartoscuro - IG, mtzcruz

En una reciente entrevista para “Ventaneando” Carmona compartió nuevamente su postura sobre lo ocurrido entre su expareja y el productor musical, dejando claro que su apoyo siempre ha sido para su hija.

"Apoyo para mi hija cien por ciento, en temas de pareja no me gusta mucho comentar porque me ha ido muy mal por andar comentando, prefiero reservarme el comentario. Apoyo hacía mi hija cien por ciento“, reveló.

Por otra parte, respecto a un acercamiento con la cantante de “Te aprovechas”, confesó que sí hay comunicación, pues desde siempre ha estado al pendiente de la familia.

“Sí ha habido acercamientos, obviamente es importante para mí siempre estar pendiente de la familia, eso no ha dejado de ser. El apoyo hacia mi hija está siempre dado las cirscuntancias“, agregó.

Alicia Villarreal le pidió a Arturo Carmona no hablar sobre su denuncia contra Cruz Martínez

En una entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, Alicia Villarreal mencionó que el actor no tenía por qué hablar sobre el tema ni dar declaraciones, menos mencionar si estaba de algún lado.

Arturo Carmona y su hija Melenie Carmona. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Por su parte, Carmona negó haber hecho declaraciones sobre la pareja desde que comenzó el conflicto legal y mediático, pero resaltó que sí le correspondía hablar de su hija.

“Yo lo que menos he hecho es dar declaraciones. Yo la verdad he evitado a la prensa, primero que nada porque mi opinión sale sobrando y es algo de dos. Como bien dice ella, no me corresponde hablar. Sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija”, puntualizó.