Mamá de Poncho de Nigris ruega a Adrián Marcelo que la entreviste: “Lo más que puedas pagarme”

En un giro inesperado dentro del mundo del espectáculo mexicano, Leticia Guajardo, madre del influencer y empresario Poncho de Nigris, ha generado controversia al solicitar públicamente una entrevista con el conductor y creador de contenido Adrián Marcelo conocido por su estilo irreverente y sus polémicas declaraciones.

Según informó un medio local de Monterrey, Guajardo expresó su disposición a compartir información privada sobre su hijo a cambio de una compensación económica, argumentando que necesita los recursos para costear el ingreso de su esposo en un asilo de lujo.

La propuesta de Leticia Guajardo surgió tras la reciente entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, en la que se abordaron temas delicados relacionados con la participación de Montes en el reality show La casa de los famosos México.

Este encuentro generó especulaciones sobre quién podría ser el próximo objetivo del conductor, y el nombre de Poncho de Nigris no tardó en aparecer en las conversaciones.

Sin embargo, la madre del influencer decidió adelantarse y, en una entrevista con una televisora de Monterrey el pasado 28 de marzo, hizo un llamado directo a Marcelo para que la considere como su próxima invitada.

Una súplica con motivos económicos

Leticia Guajardo no sólo confirmó su interés en participar en una entrevista con Adrián Marcelo, sino que también dejó claro que su motivación principal es económica.

Según detalló, su intención es obtener una suma significativa de dinero que le permita garantizar el bienestar de su esposo en un asilo de alta categoría.

“Mi esposo ya me autorizó la entrevista y lo más que puedas pagar para que el señor esté bien feliz y se vaya a un asilo muy elegante”, declaró entre risas, en un tono que rápidamente desató una ola de reacciones en redes sociales.

La referencia al pago no fue casual. Se especula que Adrián Marcelo habría ofrecido a Crista Montes una cifra cercana a los 500 mil pesos mexicanos por su participación en la mencionada entrevista, lo que habría motivado a Guajardo a buscar una oportunidad similar.

Sin embargo, esta declaración no pasó desapercibida para los internautas, quienes criticaron duramente la actitud de la madre de Poncho de Nigris, acusándola de querer lucrar con la vida privada de su hijo.

La advertencia de Poncho de Nigris a Adrián Marcelo

Ante la posibilidad de que Adrián Marcelo considere entrevistar a su madre, Poncho de Nigris no tardó en reaccionar.

A través de su cuenta en la red social X, el influencer lanzó un contundente mensaje dirigido al conductor, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de involucrarse en asuntos familiares.

“Espero que conmigo no le juegue a esas mamadas, que yo no soy igual que Gala ni que Arath. Conmigo sí se te aparece el diablo, ni se te ocurra jugar con eso. Sobre aviso no hay engaño. Me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, escribió De Nigris, dejando en claro que no tolerará ninguna intromisión en su vida privada.