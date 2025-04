Ángela Aguilar y Christian Nodal se burlan de los ‘haters’ y presumen su matrimonio

Ángela Aguilar y Christian Nodal ponen fin a los rumores de separación. (IG: @speedynodal)

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen derrochando amor en público tras haber enfrentado fuertes rumores de separación.

Recientemente, los intérpretes de “Dime cómo quieres” se dejaron ver muy juntos en la Feria de las Fresas en Irapuato, pues aunque no subieron juntos al escenario para cantar su colaboración, compartieron varios momentos tras bambalinas que emocionaron a sus seguidores.

Ahora, en medio de todas las críticas que siguen recibiendo por su matrimonio y el reciente sencillo de Cazzu, los jóvenes decidieron ignorar los comentarios negativos y hacer un divertido video con el filtro de Nodal, el cual es tendencia en TikTok.

A través de su cuenta personal, el sonorense utilizó el filtro de su rostro para cantar “El amigo”, su más reciente sencillo, pero no lo hizo solo, pues en el breve clip también apareció su esposa y su cuñado, Leonardo Aguilar.

Christian Nodal utiliza su propio filtro en respuesta a los haters. Crédito: TikTok / @nodal

En respuesta, varios internautas aseguraron que era la forma en que los intérpretes del regional mexicano respondían a los ‘haters’; mientras que otros no estuvieron de acuerdo con la presencia del hermano de Ángela Aguilar, pues en sus últimos videos ha mostrado tener una relación cercana con Nodal.

“El cuñado no tiene vida propia", “El Leonardo no sabe andar solo o qué”, “Vamos a publicar un video así como que no nos duele que se burlen de nosotros”, “Nodal usando su filtro, amo”, " Nodal usando el filtro de Nodal, me encanta" y “Christian Nodal siendo Christian Nodal”, son algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no esconden su amor y complacen a sus seguidores

Además del video del sonorense, Ángela y Nodal emocionaron a sus seguidores con su visita a Teocuitatlán de Corona, Jalisco, a donde viajaron para grabar el video musical de “El amigo”.

Varios de los fanáticos se dieron cita en el lugar para ver el trabajo de los cantantes, quienes los sorprendieron gratamente, pues se detuvieron a saludar e interactuar con el público.

(Instagram / Captura de pantalla)

Sin embargo, la mayor sorpresa fue cuando varios de los presentes comenzaron a gritar “beso, beso” y los cantantes respondieron a la petición satisfactoriamente y con una gran sonrisa.

Su acción fue bien recibida por parte de su grupo de seguidores, quienes difundieron el momento en redes sociales. Asimismo, otros mencionaron que es la nueva estrategia para ganarse de nuevo al público mexicano, pues se dice que desde que se casaron perdieron gran aceptación.