A cuatro meses de la muerte de Silvia Pinal, la familia sigue en duelo: “La estamos pasando mal”

El fallecimiento de Silvia Pinal impactó profundamente a su familia y marcó el inicio de un duelo complicado (Infobae México / Jovany Pérez)

El fallecimiento de Silvia Pinal ha dejado una profunda huella en su familia. Según declaraciones recientes de Sylvia Pasquel, hija mayor de la actriz, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, el proceso de duelo ha sido especialmente difícil para los integrantes de la famosa dinastía.

La primera actriz falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 94 años, debido a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias. Desde entonces, sus seres queridos han intentado adaptarse a su ausencia, enfrentando un periodo de gran dolor y reflexión.

En un encuentro con la prensa, Sylvia Pasquel compartió detalles sobre cómo la familia ha lidiado con la pérdida de la icónica actriz.

Según informó, cada miembro de la familia ha encontrado su propia manera de sobrellevar el duelo, aunque no ha sido un camino sencillo. La actriz destacó que el apoyo mutuo ha sido fundamental, pero también reconoció que cada quien vive este proceso de manera individual.

“La estamos pasando mal y lo que hacemos es tratar de apoyarnos lo más que podemos, también cada quien tiene que vivir su duelo”, expresó Pasquel.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 94 años, por complicaciones de una infección urinaria (@sylviapasqueloficial)

El legado de Silvia Pinal y las enseñanzas que dejó a su familia

Sylvia Pasquel destacó que una de las lecciones más importantes que le dejó su madre fue la fortaleza para continuar, incluso en los momentos más difíciles.

La actriz explicó que el trabajo ha sido su mejor terapia para enfrentar este doloroso momento, una filosofía que aprendió directamente de Silvia Pinal.

“Lo primero que nos enseñó mi mamá era que el show debe de continuar, que tienes que superar las penas y presentarte porque el público no tiene la culpa”, afirmó.

En el momento del fallecimiento de su madre, Pasquel se encontraba trabajando en la telenovela Juegos de amor y poder.

A pesar de la difícil situación, la actriz cumplió con sus compromisos laborales, aunque agradeció a la producción por haberle concedido algunos días para procesar la pérdida.

“Yo estaba en una telenovela, tenía una responsabilidad, la producción se portó súper amable conmigo, me concedió unos días para reponerme, aunque no se repone uno en un día”, explicó.

Sylvia Pasquel revela cómo el apoyo mutuo ha sido clave para enfrentar la pérdida de su madre, Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro)

La unión familiar frente a los rumores de conflictos

Tras la muerte de Silvia Pinal, surgieron especulaciones sobre posibles tensiones entre sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Sin embargo, Pasquel desmintió estas versiones y aseguró que la familia se mantiene unida.

En una entrevista para el programa Venga la alegría, la actriz reconoció que las diferencias de edad entre los hermanos pueden generar intereses distintos, pero subrayó que siempre han procurado mantener el respeto y la armonía.

“La diferencia de edades creo que también es una situación que hemos tenido que vencer, porque las cosas que nos interesan muchas veces no son las mismas, ¿por qué?, por nuestra edad. Yo ya pienso en otras cosas, más tirándole a la vejez, a la chochez, que mis hermanos, evidentemente. Siempre hemos tratado de llevarnos con respeto y de estar unidos, somos bien poquita familia como para que estemos tan peleados”, declaró Pasquel.

Sylvia Pasquel desmiente rumores de conflictos y reafirma la unión familiar tras la pérdida de Silvia Pinal (Facebook/Silvia Pinal)

Además, la actriz expresó el cariño que siente por sus hermanos, recordando los momentos en los que los vio crecer. “Yo también quiero a mis hermanos, pues si yo los vi chiquitos, crecieron conmigo, eran como mis hijitos, ¿cómo no los voy a querer?, ¿cómo no voy a querer a Alejandra?, ¿cómo no voy a querer a Luis Enrique?”, añadió.