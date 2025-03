Majo Aguilar revela dura batalla de su sobrino contra la leucemia: “Tiene 7 años, es muy fuerte”

Majo Aguilar realizó una transmisión en redes sociales para solicitar donadores de plaquetas para su familiar. (Foto: @majo__aguilar, Instagram)

Majo Aguilar recurrió a sus seguidores en redes sociales para solicitar donadores de plaquetas para su sobrino de 7 años, quien enfrenta una batalla contra la leucemia. La petición llega en medio de una controversia luego de que fuera criticada por presuntamente cancelar un concierto en Morelos para presentarse junto a Alicia Villarreal en la Ciudad de México.

La lucha de su sobrino contra la leucemia

La artista compartió un video en Instagram donde explicó la situación de su sobrino y pidió ayuda para encontrar donadores. “Hola a todos, espero estén muy bien. Les quiero decir en este video que tengo un favor muy especial que pedirles, les voy a platicar de Arturo, mi sobrino, es un bebé, porque para mí es un bebé todavía, de 7 años, que está luchando contra una enfermedad muy fuerte, que es la leucemia. Él lleva ya un tiempo en tratamiento y es una persona muy fuerte, pero que necesita de nosotros, necesita con urgencia plaquetas”, declaró Majo Aguilar en su mensaje.

En la descripción de la publicación, la cantante agregó: “Les pido me ayuden a compartir. Muchas gracias, los quiero mucho”. Además, incluyó los requisitos para quienes deseen donar.

Requisitos para donar plaquetas

La donación debe realizarse en el Hospital ABC Observatorio, en la Ciudad de México, de lunes a domingo, en un horario de 7:30 a 18:30 horas. Los requisitos principales son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

No haber recibido transfusiones previas.

No contar con antecedentes de embarazos (parto, aborto o cesárea).

Tener un ayuno de cuatro horas.

No padecer hepatitis B, C o enfermedades hepáticas.

Para conocer la lista completa de requisitos, los interesados pueden acudir directamente al centro médico.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre su cancelación en Morelos?

Luego de ser blanco de críticas por presuntamente cancelar de última hora una presentación en Atlatlahucan, Morelos, Majo Aguilar realizó una transmisión en vivo para explicar la situación.

La artista sostuvo que el concierto no pudo realizarse debido a que problemas de logística ajenos a ella y su equipo: “Llegamos y no estaba montado el escenario. Entonces no había manera de que yo me presentara con ustedes allá”.

Majo Aguilar se dijo decepcionada de no poder presentarse ante el público: “Me era imposible presentarme. Les mando muchos besos. Todo mi cariño. Me hubiera encantado de verdad estar ahí con ustedes”, expresó.

