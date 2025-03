Poncho de Nigris no cree que Adrián Marcelo se atreva a entrevistar a su mamá: “Ya me conoce”

Poncho de Nigris asegura que Adrián Marcelo no entrevistará a su mamá. (Vix // IG: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris volvió a ser tendencia a raíz de su pronunciamiento sobre la entrevista entre Adrian Marcelo y la mamá de Gala Montes.

A través de sus redes sociales, el exparticiante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México expresó su completa desaprobación con la acción que hizo su colega y le lanzó una advertencia que desató polémica.

Días después de su declaración, volvió a pronunciarse sobre el tema, y aseguró que no cree capaz al youtuber que entrevistar a su mamá, Doña Lety, de quien está distanciado.

“Adrián conmigo no creo que se meta, se mete con Arath, se mete con Gala, a mí ya me conoce, somos regios”, expresó para distintos medios en la fiesta de cumpleaños de su hijo Toñito, fruto de su relación con Marcela Mistral.

De igual manera, recordó que en el pasado ya trabajó con Adrián Marcelo, pero la situación no terminó bien: “Aquí empezó conmigo trabajando, me dio la puñalada por la espalda que no se haga. (...) Conmigo no se va a meter”, aseguró.

Adrián Marcelo no se ha pronunciado sobre una entrevista a Doña Lety. Créditos: Créditos: IG, leticiagdenigris - ViX

Además de dejar clara su postura sobre su colega, confesó que su mamá sí es capaz de aceptar la entrevista por dinero, pues anteriormente, fue ella quien mostró interés en hacer lo mismo que la señora Crista Montes.

“Mamá es capaz de todo por dinero, es capaz de vender a sus hijos, así como le hizo la mamá de Gala”, afirmó.

Poncho de Nigris confirma la ruptura de su relación con su mamá

En ese mismo encuentro, el empresario dio a conocer que está distanciado de su mamá por el bien de su salud mental, pues la considera una persona conflictiva.

“Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”, mencionó.

Y agregó: “Ya no quiero ver a mi mamá, y si me muero o se muere en el proceso, ni modo”.

Mamá de Poncho de Nigris podría hacer lo mismo que Crista Montes. (ponchodenigris, cristamontes / Instagram / YouTube)

Tras darse a conocer las palabras del también creador de contenido, Leticia Guajardo compartió su sentir en redes sociales, donde culpó de la situación a Marcela Mistral, su actual pareja.

“Te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho”, sentenció.