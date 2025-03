Lo que publicas en redes podrían abrirte o cerrarte las puertas laborales; esto buscan los reclutadores

mujer - teletrabajo - desempleo

Las redes sociales no solo reflejan aspectos de la personalidad de los usuarios, también pueden definir su futuro laboral. Hace años, un estudio de la Universidad de Cambridge dividió comentarios al afirmar que la imagen de perfil en Facebook puede relacionarse con el coeficiente intelectual.

Según la investigación Self-presentation and emotional contagion on Facebook: new experimental measures of profiles emotional coherence, el tono, el enfoque y el fondo de la fotografía pueden dar pistas sobre el nivel de inteligencia de una persona.

Qué dice de ti tu avatar en Facebook

Las personas con un coeficiente intelectual alto suelen elegir imágenes sin filtros excesivos, con un encuadre frontal o semifrontal, fondos despejados y colores suaves, principalmente verdes. Además, los mismos parámetros permiten evaluar la coherencia emocional de los usuarios al analizar la relación entre sus fotos, publicaciones y reacciones que generan. “Este estudio permitiría desarrollar un sistema para evaluar rasgos determinados de una persona, lo cual sería mayormente relevante para los departamentos de capital humano de las empresas”, concluyen los investigadores.

28/03/2025 Nueva pestaña de 'Amigos' en Facebook.. Facebook ha implementado una nueva pestaña de 'Amigos' en la que mostrará contenido publicado exclusivamente por cuentas de usuarios amigos, incluyendo historias, 'reels', publicaciones, cumpleaños y solicitudes de amistad. POLITICA META

El impacto de las redes en el mercado laboral mexicano

El Informe sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo de Adecco indica que el 88% de los empleadores en México consulta las redes sociales de los candidatos como herramienta complementaria en los procesos de selección. En algún momento, incluso se solicitaban enlaces a los perfiles sociales como parte de los requisitos del reclutamiento, lo que generó dudas sobre la legalidad de esta medida.

“Laboralmente, no existe nada que le impida al patrón investigar un poco de los antecedentes del posible candidato”, indicó Diego García Saucedo, socio director en García Velázquez Abogados, a El Economista.

Explica que, aunque existen redes especializadas en materia laboral con perfiles públicos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no prohíbe expresamente que los empleadores revisen redes sociales.

No obstante, la firma de reclutamiento Kelly advierte que esta práctica debe realizarse con responsabilidad. “En la era digital, las redes sociales se han convertido en una extensión de la identidad personal y profesional de los individuos, proporcionando una ventana a sus vidas más allá del currículum tradicional”, señala la firma.

Más del 70% de las personas autistas están desempleadas. (AdobeStock)

Diversos informes detallan que WhatsApp, YouTube y TikTok han ganado presencia en los procesos de selección, junto con plataformas tradicionales como Instagram y Facebook. En 2024, el uso promedio de redes sociales alcanzó su punto más alto en siete años, con los usuarios interactuando en un promedio de 4,9 plataformas.

En cuanto a redes profesionales, LinkedIn sigue siendo la más consultada por los reclutadores (83%), aunque con un leve descenso respecto al 85% de 2023. Le siguen Facebook (59%) e Instagram (61%), que ha ganado seis puntos porcentuales en un año. TikTok también muestra un crecimiento y alcanza el 14%.

Aunque no hay restricciones legales en México, la revisión de redes sociales en procesos de selección puede tener implicaciones éticas. Kelly recomienda que las empresas establezcan políticas claras sobre cómo y cuándo se incorporará esta práctica en el reclutamiento. “Estas políticas deben enfocarse en información relevante para el trabajo y garantizar la igualdad de tratamiento para todos los candidatos”, señala la firma.

Para evitar conflictos legales, Kelly sugiere informar a los candidatos que sus redes podrían ser revisadas y limitarse a analizar información profesional o pública. “Obtener su consentimiento no solo es una práctica ética, sino que también puede ayudar a evitar conflictos legales”, concluye la firma.

Fotografía de archivo del 6 de julio de 2023 de una persona que usa un celular en la que se ven los logos de las aplicaciones Facebook, Instagram y Threads, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich

Construcción de una marca personal sólida

La marca personal es clave en un entorno laboral competitivo. Según Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs, “publicar regularmente contenido de calidad y participar en conversaciones relevantes puede posicionarnos como especialistas en nuestro sector”. Para lograrlo, recomienda:

Seleccionar bien las redes sociales : definir cuáles se usarán para fines personales y cuáles para el ámbito profesional.

Cuidar los contenidos : compartir información alineada con el sector y la experiencia laboral.

Gestionar la privacidad : elegir con cuidado qué publicaciones son visibles y para quién.

Evitar información falsa : los reclutadores pueden detectar inconsistencias rápidamente.

Usar un lenguaje adecuado: mantener un tono profesional, sin faltas de respeto ni errores ortográficos.

Las redes sociales pueden ser una ventaja para quienes las gestionan con estrategia y coherencia. En un mundo digitalizado, cada publicación cuenta y puede abrir o cerrar oportunidades laborales.