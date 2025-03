Critican a Federica Quijano en Yucatán por su cargo político; asegura ya no ser de Kabah (Fotos: Instagram/@federicaquijano)

En medio de cuestionamientos sobre su desempeño como funcionaria pública, Federica Quijano, actual Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno de Yucatán, negó estar participando activamente en las giras del grupo musical Kabah o en el popular espectáculo “90′s Pop Tour”.

En un video difundido en redes sociales, la también cantante aseguró que ya no forma parte de la agrupación, aunque admitió que ha cumplido con algunos compromisos previamente pactados en eventos privados.

Estas declaraciones surgen como respuesta a las críticas que ha enfrentado Quijano, quien ha sido señalada por su aparente silencio ante problemáticas ambientales en el estado, como la tala de manglares en localidades como Sisal y Telchac Puerto. Las imágenes recientes que la mostraban en actividades relacionadas con Kabah generaron dudas sobre su dedicación a las responsabilidades de su cargo público.

Federica Quijano ya no da shows pero las criticas en su contra no paran

En sus declaraciones más recientes, Quijano rechazó estas acusaciones y afirmó que no ha participado en ningún concierto desde que inició el año. “Ya no estoy en Kabah, ya no estoy en el 90′s Pop Tour, no estoy girando con ellos”, aseguró en el video. Sin embargo, reconoció que ha asistido a algunos eventos privados previamente comprometidos, lo que ha generado confusión entre el público y sus críticos.

El desempeño de Quijano como titular de la SDS ha sido objeto de escrutinio, especialmente en temas relacionados con la protección del medio ambiente en Yucatán. Su aparente falta de acción frente a casos como la tala de manglares en Sisal y Telchac Puerto ha sido uno de los principales puntos de controversia. Estos incidentes han generado preocupación entre activistas y ciudadanos, quienes exigen mayor atención y medidas concretas por parte de las autoridades estatales.

Las críticas hacia su gestión se han visto amplificadas por la percepción de que su tiempo y atención están divididos entre su cargo público y su carrera artística. Este contexto ha llevado a figuras como Gamboa Salazar a cuestionar públicamente si Quijano está cumpliendo con las responsabilidades inherentes a su puesto.

En el video difundido, Quijano enfatizó que su participación en eventos privados no interfiere con su labor como secretaria de Desarrollo Sustentable.

“Tengo nada más algunos eventos privados a los que he tenido que cumplir, pero yo no he estado en ningún concierto desde que comenzó el año”, declaró. Estas palabras buscan desmentir las acusaciones de que sigue activa en giras musicales, como el “90′s Pop Tour”, que reúne a artistas de la década de los noventa.