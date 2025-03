Qué serie ver esta noche en Netflix México

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

2. Un héroe débil (약한영웅)

Yeon Shi Eun, un estudiante modelo con calificaciones que pertenecen al 1% superior de la escuela. Se ve débil pero lucha contra numerosas violencias dentro y fuera de la escuela. Representa a un chico naturalmente débil en términos de apariencia, dominando una escuela parecida a una jungla usando su cerebro, poder analítico y herramientas.

3. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

4. Bienvenidos a la familia

Una madre soltera en apuros une fuerzas con su peculiar familia para burlar a un mafioso después de heredar una deuda millonaria de su adinerado y distanciado padre.

5. Si la vida te da mandarinas.. (폭싹 속았수다)

En la isla de Jeju, una chica llena de vida y un joven decidido viven una historia repleta de desafíos y triunfos que demuestra que el amor puede trascender el tiempo.

6. 1883

Siga a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la indómita América. Un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana.

7. La residencia (The Residence)

Una excéntrica y brillante inspectora investiga un crimen en la Casa Blanca, donde todos los empleados e invitados a la cena de Estado esconden un secreto y podrían ser el asesino.

8. ¡Corre! (Go!)

Un joven corredor recibe la oportunidad de su vida cuando le ofrecen una beca de atletismo. ¿Alcanzará sus sueños sin tropezar con sus mentiras?

9. Una nueva jugada (Running Point)

Una fiestera reformada debe demostrar que es una buena empresaria cuando, sin esperarlo, acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

10. Amor en el laboratorio (감자연구소)

Un estricto director llega al laboratorio de patatas de una apasionada investigadora decidido a demostrar que el amor puede germinar en los lugares más inesperados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.