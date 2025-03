Pensión Hombres Bienestar CDMX: cómo obtener tu Llave CDMX para inscribirte

Es un nuevo programa del gobierno de la Ciudad de México que otorga un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales a hombres de 63 y 64 años (Gobierno de la Ciudad de México)

Si eres hombre de 63 o 64 años y resides en la Ciudad de México, tienes la oportunidad de acceder a la Pensión Hombres Bienestar, un programa social implementado por el gobierno capitalino, que otorga un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales.

Para inscribirte y recibir este beneficio, es necesario que obtengas tu Llave CDMX, una herramienta digital que te permitirá realizar todos los trámites relacionados con el registro de manera rápida y sencilla. Te explicamos cómo obtenerla y realizar tu inscripción correctamente.

¿Qué es la Llave CDMX?

La Llave CDMX es una cuenta digital que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y trámites en línea del Gobierno de la Ciudad de México. Con esta cuenta podrás realizar, entre otros, el registro para programas sociales como la Pensión Hombres Bienestar. Es importante tener en cuenta que, sin esta herramienta, no podrás completar el proceso de inscripción.

Pasos para Obtener tu Llave CDMX

El proceso para crear tu Llave CDMX es muy sencillo. Solo necesitas seguir estos pasos:

Accede al Portal de Llave CDMX : Dirígete al sitio oficial : Dirígete al sitio oficial Llave CDMX y selecciona la opción “Crear cuenta”.

Llena el Formulario de Registro : Debes proporcionar los siguientes datos personales: Clave Única de Registro de Población (CURP) Nombre completo Fecha de nacimiento Código postal Correo electrónico Número de teléfono celular

Crea una Contraseña Segura : Elige una contraseña con al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número. Esta contraseña será tu acceso a la plataforma.

Confirma tu Registro: Revisa tu correo electrónico y sigue el enlace que recibirás para confirmar tu cuenta y completar el registro.

Una vez que hayas completado este proceso, tu Llave CDMX estará lista para usar.

Para poder realizar el Pre-Registro, los aspirantes tendrán que tener una cuenta llave CDMX (X@SEBIEN_cdmx)

Requisitos para inscribirse en la Pensión Hombres Bienestar

Además de obtener tu Llave CDMX, para ser parte de la Pensión Hombres Bienestar debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 63 y 64 años de edad al momento de la inscripción.

Además, deberás presentar la siguiente documentación durante el preregistro:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento

¿Qué hacer si no tienes acceso a internet?

Si no cuentas con acceso a internet o no tienes los medios para realizar el registro en línea, no te preocupes. Puedes acudir a cualquiera de las Utopías o PILARES más cercanos, donde recibirás asesoría gratuita para completar tu registro. Estos centros ofrecen atención en un horario de 10:00 a 18:00 horas y están disponibles para ayudarte a inscribirte sin complicaciones.

¿Qué sucede al cumplir los 65 años?

Es importante saber que una vez que los beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar cumplan los 65 años, dejarán de recibir este apoyo económico y podrán acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Pensión Hombres Bienestar es una excelente oportunidad para los hombres de 63 y 64 años que residen en la Ciudad de México. Si cumples con los requisitos, no olvides obtener tu Llave CDMX para completar el registro en línea de manera fácil y rápida. En caso de no contar con acceso a internet, acude a los centros PILARES o Utopías para recibir la asistencia necesaria.