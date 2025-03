La película más popular en Netflix México HOY

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

El amplio catálogo de Netflix puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este viernes 28 de marzo en México.

1. Un lugar tranquilo: Día uno (A Quiet Place: Day One)

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga y precuela de las dos anteriores.

2. Una pandilla de pillos

Spanky y los miembros del "Club de machotes odia-mujeres" se reúnen. Alfalfa se ha enamorado de Darla, amenazando la existencia del gran club “solo para chicos”. Futuros problemas se avecinarán cuando destruyen su centro de operaciones y los matones del barrio roban su coche, "The Blur". ¿Cómo podrán ganar la carrera y el gran trofeo? Además de esta serie de infortunios aparece un nuevo chico en el barrio, Waldo, que es un refinado niño rico, interesado también en Darla. A través de las travesuras y el jaleo, trucos e ingenuidad, los pillos aprenderán el valor de la verdadera amistad e incluso el gusto por las chicas.

3. Counterattack

4. Revelations

5. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

6. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

7. Trolls

Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son las criaturas más felices y alegres que irrumpen en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris y cupcakes cambiará para siempre cuando su líder Poppy debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido.

8. La última parada de Arizona (The Last Stop in Yuma County)

En medio del desierto, dos atracadores secuestran a un grupo de excéntricos personajes en un área de servicio. Entre ellos, un vendedor de cuchillos, una camarera y una pareja de ancianos. Juntos vivirán una historia llena de tensión, sorpresas y giros inesperados.

9. La pandilla: Los héroes del día

¡Disfruta a lo grande con Spanky, Alfalfa, Darla, Buckwheat, el perro Petey y la pandilla al completo, ya que se disponen a llevar a cabo sus habituales travesuras! La Pandilla está tratando de conseguir el dinero que necesita su abuela para salvar su panadería. El único problema es que no hacen nada bien. Desde un chapucero servicio de lavado de mascotas a un no menos espantoso servicio de taxi. No logran obtener ni un céntimo. Su única esperanza es ganar el premio de un concurso de talentos locales pero ¿habéis oído cantar a Alfalfa?.

10. Tormenta Mortal (infinite Storm)

El viaje de una mujer por el autodescubrimiento se convierte en una desgarradora historia de supervivencia.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.