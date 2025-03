Imelda Tuñón reacciona a los supuestos resultados de su prueba toxicológica capilar: “Todo está muy bien verificado”

La actriz de teatro aseguró que nunca se negó a hacerse las pruebas en la Fiscalía. Crédito: IG, imetunon

Imelda Tuñón habló por primera vez sobre los resultados de la prueba toxicológica capilar que se dieron a conocer en el programa “Venga la Alegría”, donde se aseguró que eran negativos.

Antes de los ensayos y prueba de vestuario de la obra en la que participará, la actriz rompió el silencio con la prensa y se pronunció sobre la información que comenzó a circular en el matutino de TV Azteca.

Tal y como lo mencionó Flor Rubio, Tuñón comentó que será la próxima semana cuando su defensa compartirá los resultados de la prueba, por el momento tiene que guardar silencio sobre el tema.

“Ahorita me pidieron guardar silencio porque hay que cuidar muchos aspectos todavía, y faltan los peritajes que avalen que la prueba es real”, compartió.

Imelda Tuñón confirma que se realizó prueba capilar. (YouTube: Addis Tuñón)

Ante los cuestionamientos sobre los resultados, aseguró que será una sorpresa, pues aunque muchos ya los conocen, lo primordial es que las cosas se aclaren y el proceso pueda seguir adelante.

“Todo está muy bien verificado y la próxima semana se van a enterar (...) Todo sea por José Julian, porque estemos bien como familia. Que las cosas se aclaren y que todo salga adelante”, expresó.

Ante los comentarios que han surgido sobre la validez de los resultados, al ser una prueba que solo se puede realizar en Estados Unidos, Imelda reveló el proceso al que se sometió su cabello.

“Traigo pelón un pedazote de la cabeza. Te cortan un pedazote de pelo y es de raíz, entonces sí se ve menos volumen de pelo, sí es algo como fuerte”, confesó.

Javier Ceriani desmintió que Imelda Tuñón se haya realizado la prueba toxicológica capilar. (Captura de pantalla)

Debido a que la prueba no se hizo en México, mencionó que fue una acción independiente a la de la Fiscalía, pues cuando ella acudió a hacerse las pruebas se percató de que no había un laboratorio, lo que la llevó a tomar la decisión que no realizarlas en ese momento.

“Yo llego a hacer las periciales de psicología y toxicológicas y no me habían dicho nada. Llego y me dicen que el laboratorio todavía no lo iban a instalar, me metieron a un edificio todo vacío”, recordó.

Ante lo ocurrido, junto a su defensa tomó la decisión de no hacer las pruebas en ese momento, pero acordaron que era mejor hacer la prueba capilar en el extranjero: “No quiere decir que esté negada a hacerlas en la Fiscalía, con todo gusto las puedo hacer”, puntualizó.