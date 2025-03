Compañera de Nicola Porcella se habría quejado de que el conductor graba su programa con copas de más

Nicola Porcella está temporalmente fuera de "Hoy".

Nicola Porcella salió temporalmente del programa “Hoy” el pasado viernes 7 de marzo. De acuerdo con el presentador peruano, su salida está relacionada con el inicio de su próximo proyecto en televisión.

A través de un breve clip, el matutino dio a conocer que su ausencia solo será por un tiempo, asegurando que Porcella, y su grupo de seguidoras siguen siendo parte de la familia del matutino de Televisa.

“Ya estoy triste. Es bien difícil encontrar un lugar de trabajo en donde te sientas tan cómodo y que vengas a trabajar feliz. Yo que no era de levantarme temprano, ahora me levanto siempre temprano y digo ‘con qué cosa nueva saldré hoy’”, expresó el finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, pese a su salida de “Hoy”, continúa participando en el programa de Unicable “¡Qué buena hora!”, donde es compañero de Omar Fierro y Michelle Vieth, quien se habría quejado del estado en el que se presenta el peruano a las grabaciones.

Nicola Porcella salió temporalmente de "Hoy" para grabar una telenovela. (IG: @nicolaporcella12)

Nicola Porcella estaría llegando con copas de más a las grabaciones de ‘¡Qué buena hora!’

Fue en el programa Kadri Paparazzi donde se dio a conocer que Michelle Vieth habría pedido hablar con el productor tras las “copas” de más con las que llegan sus compañeros e impiden que se sienta cómoda.

“Resulta que han tenido fuertes discusiones porque Michelle Vieth un día se paró del set, llorando, y pidió hablar con el productor, debido a que Omar Fierro y Nicola, estando al aire, empiezan a tomar, y ya pasaditos de copas, empiezan a encimarle la voz, no la dejan hablar", detalló el youtuber.

De acuerdo con los presentadores del programa, la conductora ya no se siente conforme con la actitud que están mostrando sus colegas.

“Michelle está inconforme, ya no está a gusto, pidió que hablaran con ellos, porque no la dejan hablar todo por pasarse de copas. No le están dando el respeto que se merece”, aseguraron.

Hasta ahora, la presentadora no ha hecho público su descontento con la producción, y sus compañeros tampoco han dado una declaración sobre el tema.

Aseguran que Nicola Porcella toma copas de más durante las grabaciones de su programa de Unicable. IG

Por otra parte, en lo que respecta a su participación en “Hoy”, tampoco se dio una fecha de su regresó, pero es probable que se incorpore al equipo de conductores cuando termine su trabajo junto a Fernando Colunga, pues será parte de “Amanecer”, la nueva producción de Juan Osorio.