Zayn Malik cancela concierto en el Palacio de los Deportes: así será el reembolso

Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/Shutterstock (9336628td)

Debido a problemas de salud, Zayn Malik canceló el concierto de este viernes en el Palacio de los Deportes. Ocesa informó que el reembolso para quienes compraron sus boletos en línea será automático, mientras que quienes compraron sus entradas en los puntos Ticketmaster podrán solicitar el reembolso en ese mismo lugar a partir del próximo jueves 3 de abril.

En sus redes sociales, el ex integrante de One Direction explicó que desde la mañana se ha sentido bastante enfermo, por lo que no se siente listo para cantar para sus seguidores mexicanos.

Información en desarrollo