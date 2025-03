Stray Kids, ONE OK ROCK y Lady Gaga, esta es la lista de los principales conciertos de abril en CDMX

Con su talento excepcional y su presencia arrolladora, Stray Kids continúa consolidándose como uno de los grupos más queridos del K-pop. (JYP Entertainment)

El mes de abril será una temporada vibrante para los amantes de la música en la Ciudad de México, con una increíble variedad de conciertos que abarcan géneros como pop, rock, música electrónica, reggaetón y más. Este mes, la capital recibirá a artistas internacionales y nacionales de renombre como Katy Perry, Lady Gaga, los Tigres del Norte, y la banda japonesa XG, quienes ofrecerán espectáculos únicos en importantes recintos como el Auditorio Nacional, la Arena CDMX y el Palacio de los Deportes.

Los fanáticos de la música también podrán disfrutar de una increíble oferta de festivales y presentaciones masivas, así como el regreso de grandes intérpretes, entre ellos Miguel Bosé y los Hombres G, mientras que artistas de renombre como Myke Towers, Haken, y Gilberto Santa Rosa estarán en la Ciudad de México, haciendo de este abril un mes cargado de emoción y conciertos de primer nivel. Además, se contará con las presentaciones de bandas que son todo un fenómeno a nivel global, como Stray Kids, que promete ofrecer una experiencia inolvidable para sus seguidores.

No faltarán también las experiencias para los más exigentes, como los conciertos de Powerwolf, Empire of the Sun y el reconocido Festival Sonorama México 2025, donde los melómanos disfrutarán de 10 horas de música sin interrupciones. Con entradas para todos los presupuestos y una programación que abarca desde lo más alternativo hasta lo más popular, abril será un mes que satisfaga todos los gustos.

Cartelera de conciertos de abril 2025

Yuri ha sido una de las voces más representativas de la música mexicana, con una carrera que ha marcado generaciones y sigue siendo un ícono de la música latina. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

Miércoles 2

El grupo Los Bunkers se presentará el 2 de abril en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $400 hasta los $2,000 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La cantante Yuri se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $200 hasta los $3,500 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La cantante Olivia Rodrigo se presentará el 2 y 3 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $780 hasta los $4,380 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Jueves 3

Benson Boone se presentará el 3 de abril en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $580 hasta los $1,580 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Ese mismo día, Corintia se presentará en Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Cto. Número de serie interior, 06140, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Viernes 4

La banda sinaloense Los Tigres del Norte se presentará el 3 y 4 de abril en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Col. Polanco V Sección, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $976 hasta los $4,117.50 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Cariño se presentará ese mismo día en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $650 hasta los $750 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Nafta se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $450 hasta los $700 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Por su parte, Cassia se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México.

Finalmente, Empire of the Sun se presentará el 4 de abril en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Añil s/n, Col. Granjas México, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $829 hasta los $2,220 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Sábado 5

Juanes ha logrado conquistar el corazón de sus seguidores con su estilo único que fusiona rock, pop y música latina, convirtiéndose en un embajador global de la música colombiana. (EFE)

El 5 de abril, Juanes se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Col. Polanco V Sección, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,220 hasta los $2,074 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Yuridia se presentará en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en Augusto Rodin #241, Col. Ciudad De Los Deportes, Del. Benito Juárez, 07810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $2,900 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La legendaria banda japonesa ONE OK ROCK estará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $620 hasta los $1,420 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Ese mismo día, Sasha y John Digweed se presentarán en Sala Urbana, ubicada en Blvd. Toluca 115, El Conde, 53500, Naucalpan, México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

LIT killah se presentará en el Pabellón del Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Añil S/n, Col. Granjas México, Iztacalaco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $740 hasta los $1,180 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

ULTRA SUNN se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Saurom tocará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $565 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

The Nosferatu se presentará el 5 de abril en La Maraka, ubicada en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

En esta misma fecha, Paulina Goto se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $650 hasta los $2,000 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Por su parte, el festival AXE Ceremonia 2025 se llevará a cabo el 5 y 6 de abril en el Parque Bicentenario. El precio del abono general es de $4,623.75 pesos, el abono comfort es de $5,551.00 pesos, el abono Citibanamex Plus es de $6,588.00 pesos y el abono Club es de $16,600.00 pesos. En el evento estarán presentes artistas como Ed Maverick, Massive Attack, Natanael Cano, Nathy Peluso y Tyler the Creator.

Domingo 6

El 6 de abril, Amanda Miguel se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $200 hasta los $1,400 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Kabrönes se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $300 hasta los $1,500 pesos. La apertura de puertas es a las 18:00 hrs.

Martes 8

Ile se presentará el 8 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Viernes 11

Kaleo se presentará el 11 de abril en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $780 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Hello Seahorse! se presentará el 11 y 12 de abril en el Gran Recinto, ubicado en Calle Benito Juárez 1905, Las Margaritas, 54050, Tlalnepantla, México. El precio de los boletos es de $450 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Sábado 12

El 12 de abril, BadBadNotGood se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $800 hasta los $1,580 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

We The Kings se presentará ese mismo día en La Maraka, ubicada en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, alcaldía Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $899 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Kidd Keo, por su parte, se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $590 hasta los $1,380 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Desde su debut, Stray Kids ha roto barreras y marcado tendencias en la escena musical global, cautivando a millones de fans. (Archivo Infobae)

El famoso grupo coreano Stray Kids se presentará el 12 y 13 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,000 hasta los $5,599 pesos. La apertura de puertas es a las 19:30 hrs.

Martes 15

Los Hermanos Gutiérrez se presentarán el 15 y 16 de abril en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $1,500 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Sábado 19

Gilberto Santa Rosa se presentará el 19 de abril en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $400 hasta los $2,500 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Miércoles 23

Katy Perry se presentará el 23, 25 y 26 de abril en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs. El costo de los boletos va desde los $852 hasta los $7,108 pesos.

Hombres G se presentará el 23 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $690 hasta los $2,690 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Ese mismo día, QUEVEDO estará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $840 hasta los $1,980 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Powerwolf se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Miguel Bosé se presentará el 23 y 24 de abril en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,250 hasta los $5,000 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Jueves 24

Myke Towers se presentará el 24 de abril en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Por su parte, Liquits se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $300 hasta los $1,300 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Mientras que POLO & PAN se presentarán en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $780 hasta los $1,460 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Viernes 25

El 25 de abril, Blessd y Ryan Castro se presentarán en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $2,562. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Funker Vogt, por su parte, estará en Supremo, ubicado en Calle Dr. Carmona y Valle 147, Doctores, Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $850. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Pretty Pink se presentará ese mismo día en LooLoo, ubicado en Londres 195, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Benny, el ex Timbiriche, se presentará el 25 de abril en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, 03330, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Sábado 26 de abril

Lady Gaga ha redefinido el concepto de estrella del pop, fusionando la música, el arte y la performance de una manera que solo ella sabe hacer. (EFE)

Lady Gaga se presentará el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,210 hasta los $6,335 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

El Festival Sonorama México 2025 se llevará a cabo el 26 de abril en el Parque Bicentenario, ubicado en Avenida 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, Miguel Hidalgo. Las entradas estarán disponibles a través de Passline, con boletos en Fase 4 entre $1,200 (general) y $1,750 (VIP).

Yoss Bones se presentará ese mismo día en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $300 hasta los $1,000 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La cantante Manoella Torres se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $2,000 pesos. La apertura de puertas es a las 22:30 hrs.

Finalmente, Alba Reche se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Domingo 27 de abril

El 27 de abril, Banda MS de Sergio Lizárraga se presentará en Puebla, ubicado en Puebla #186 esquina Insurgentes, Col. Roma Norte, 06721, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El grupo japonés XG se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $879. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Haken estará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,000. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El grupo Goose se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

BEAT se presentará el 27 de abril en el Velódromo Olímpico, ubicado en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Los Meñiques de la Casa estarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 17:00 hrs.

Finalmente, Fuimos Héroes se presentarán en el FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Col. Hipódromo Condesa, 06170, Ciudad de México, México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs. ¡Entrada libre!

Lunes 28

Paradise Lost se presentará el 28 de abril en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $850. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Martes 29

Paleface Swiss se presentará el 29 de abril en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,064. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.