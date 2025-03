Programa Hoy No Circula Sabatino CDMX y Edomex: qué autos descansan el 29 de marzo, quinto sábado del mes

Feria Internacional del Taco 2025: te decimos dónde y cuándo Habrá eventos culturales y artísticos que no te puedes perder

¿Cuánto cuesta la carrera de director técnico en la escuela donde estudia Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco? La academia es reconocida mundialmente por el Premio Rinus Michels en cinco ocasiones desde 2009, además de ser un referente en el desarrollo de talento con once ex jugadores en activo en el Mundial de Brasil 2014