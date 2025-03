Noroña se encuentra con Felipe Calderón en un vuelo a Campeche y lo confronta en redes: “Se me escondió”

Gerardo Fernández Noroña se encontró con el expresidente Felipe Calderón en un vuelo a Campeche. Crédito: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se encontró con el expresidente Felipe Calderón mientras se dirigían en un vuelo al estado de Campeche.

A través de sus redes sociales, Noroña compartió su encuentro sin perder la oportunidad de denominar a Felipe Calderón como “Tomandante Borolas”, a quien señaló por dirigirse a una boda presuntamente de Ernesto Cordero.

“Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el Tomandante Borolas, alias Felipe Calderón, no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”, escribió.

Además, señaló al piloto del avión por ser un “lambiscón y admirador” del expresidente.

“El piloto de @Aeromexico es un lambiscón y admirador de la usurpación de Felipe Calderón. En fin, así va la vida”, dijo mientras se realizaba el vuelo.

El presidente de la Mesa Directiva realizó comentarios acerca del vuelo y las personas con las que viajaba. Crédito: Captura de pantalla / X@fernandeznorona

Debido a que el aterrizaje fue complicado para el piloto, Noroña no dudó en realizar un chiste acerca de lo que hubiera sucedido en caso de ocurrir un accidente en el que se viera involucrado con el expresidente de México.

“Acabamos de aterrizar en Campeche. Batalló lo suyo el piloto para aterrizar. Hubiera sido una paradoja increíble que nos chupara la bruja al usurpador y a mí en el mismo vuelo”, comentó.

Sin embargo, al descender del avión Felipe Calderón y Fernández Noroña habrían tenido un momento de tensión en el que el primero intentó reclamarle al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

“Se me escondió”, señala Noroña sobre la supuesta huida de Felipe Calderón al aterrizar

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en una intervención durante la selección de candidatos a jueces por sorteo en el Senado en Ciudad de México, el jueves 30 de enero de 2025. La lotería determinará quién aparece en las boletas para las elecciones a jueces. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña acusó que Felipe Calderón intentó reclamarle al descender del avión, sin embargo, al buscarlo entre las personas con las que estaba, no lo pudo encontrar.

Debido a que no pudo confrontarlo, Noroña aseguró que le podría decir de frente al expresidente “lo que siempre le he dicho”, pero no pudo debido a que se habría “escondido”.

“Al final hubo tensión porque el Junior (haciendo referencia a Felipe Calderón) pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente al #tomandanteborolas, alias Felipe Calderón, lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior, pero no estaba”, escribió.

Tras la difusión de sus comentarios en redes sociales, el presidente de la Mesa Directiva del Senado señaló haber dejado al expresidente huir de la situación.

“Dejo correr y hablan de cobardía. Le he dicho lo que es todo el tiempo. Y hoy se me escondió a la salida del aeropuerto. Aunque francamente no pensaba decirle nada”, dijo.

Esta situación ocurre luego de la polémica que Noroña desató en los últimos días por tomar un vuelo a Francia en un asiento supuestamente de primera clase.

Luego de que fuera difundida la fotografía del senador, éste reconoció días después que voló en Business Class y compartió un cheque por la cantidad de 36 mil 480 pesos que recibió por parte de la Cámara Alta.

Noroña aseguró haber cubierto parte de su boleto de avión con recursos propios (X/@fernandeznorona)

“Ahí está transparentado cómo se gastan los recursos públicos. Eso es lo que recibí para el boleto de avión”, comentó Noroña en redes sociales y evitó dar más detalles sobre posibles cargos extras realizados por la aerolínea por viajar en esa clase.