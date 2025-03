Apple México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público mexicano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Las Alucines

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

4. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.comprivacy for privacy and opt-out information.

5. Seis de Copas

Plática entre amigas

6. Cracks Podcast con Oso Trava

Cracks es un podcast de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad que le enseñara a cualquiera que aspire a la grandeza los hábitos y trucos que usan los mejores en deportes, negocios, tecnología y medios para lograr el éxito. El podcast es presentado por Oso Trava, emprendedor y fundador de InstaFit, quien ha sido nombrado emprendedor del año por la revista Expansión en 2010 y 2018 e incluido entre las 30 promesas de los negocios de Forbes en 2019. Oso va profundo con la urgencia de alguien que quiere aplicar lo que aprende inmediatamente a su vida, lo que hace al programa..

7. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

8. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

9. Penitencia

Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.

10. Escándalo Mexicano

¿Por qué quienes apuntan a las estrellas muchas veces terminan incendiados por la infamia? México ha sido forjado por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. En las habitaciones más oscuras, en cuartos llenos de mentiras, se tramaron maniobras que salieron terriblemente mal. El periodista Carlos Puig nos presenta Escándalo Mexicano, una exploración de las historias más sórdidas de la política, la farándula, los negocios, la cultura y el deporte del México contemporáneo. En cada capítulo desentrañamos a sus protagonistas, torvos personajes con sueños y..

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.

Las plataformas de streaming han servido como un gran impulsor de los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.