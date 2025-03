Así reapareció Yolanda Andrade para responder a productor que reveló su diagnóstico: “No tiene porqué decirlo así”

(Jesús Avilés/Infobae)

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral hace dos años; sin embargo, el productor teatral Alejandro Gou reveló que también vive con esclerosis múltiple.

La conductora de televisión consideró una falta de discreción la difusión de su diagnóstico e incluso mencionó que el productor carecía de tacto, ya que planteó la enfermedad desde su gravedad.

“¡Qué falta de caballerosidad!, no tiene porque decirlo así, se ve eso muy... no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo ¿verdad? no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende", dijo, dando a entender que el productor no fue completamente sincero respecto a lo que ella le habría confiado, pero no dijo explícitamente más detalles del diagnóstico.

El audio de WhatsApp fue enviado al periodista de entretenimiento Carlos Alberto, Yolanda Andrade incluso le platicó que suele ver sus programas de madrugada, ya que actualmente le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Cabe señalar que hasta antes de esa conversación, no había emitido declaraciones sobre lo que afirmó Gou.

En su mensaje, la presentadora de Montse & Joe se mostró molesta por la manera en que se abordó su situación. De igual forma, comentó que va a buscar al numerólogo Alejandro Fernando para ayudarse con su salud.

Qué es la esclerosis múltiple y cómo se detecta

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central, específicamente el cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por la aparición de lesiones en la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas y facilita la transmisión de impulsos eléctricos entre las células nerviosas. Esta condición puede provocar una amplia variedad de síntomas, que incluyen problemas de movilidad, fatiga, dificultades para hablar, pérdida de visión y alteraciones cognitivas, entre otros.

El tratamiento de la esclerosis múltiple suele centrarse en controlar los síntomas, ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Aunque no existe una cura definitiva, los avances médicos han permitido desarrollar terapias que pueden reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes, así como retrasar el daño neurológico.

De acuerdo con declaraciones de Gou, la conductora le habría compartido su determinación de enfrentar esta situación con optimismo y buscar tratamiento especializado. “Me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, expresó el productor durante un encuentro con varios reporteros.