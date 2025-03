Poncho de Nigris contra Adrián Marcelo por entrevista a madre de Gala Montes: “Sobre aviso no hay engaño”

Poncho De Nigris advierte a Adrián Marcelo que no se meta con él. Fotos: IG, adrianmarcelo10- ponchodenigris

Esta semana, un tema que ha causado gran revuelo es la entrevista que Crista Montes, madre de Gala Montes, concedió a Adrián Marcelo, quien es conocido por la animadversión que tiene con la cantante. La situación generó una serie de reacciones, entre ellas la de Poncho de Nigris, quien no tardó en manifestar su desacuerdo con las acciones de la madre de Gala.

En la entrevista, Crista Montes compartió su experiencia con Adrián Marcelo, quien, según ella, la sorprendió de manera positiva. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía junto al conductor en la que expresó que, a pesar de las críticas, la conversación había sido amena.

“No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”, escribió Crista, destacando lo bien que había sido recibida y defendiendo su decisión de participar en la entrevista.

Entrevista de Adrián Marcelo y Crista Montes (X: Captura de pantalla)

Sin embargo, la reacción de Gala Montes no se hizo esperar. Por medio de sus redes sociales, la cantante compartió varias imágenes, junto con la canción “Ni Parientes Somos” de Los Tigres del Norte, una pieza musical que expresa el dolor de una relación rota. En la publicación, Gala incluyó un fragmento de la canción que decía: “Es cierto que me duele, que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”. Con esto, dejó claro su malestar ante la entrevista de su madre, haciendo evidente que no estaba de acuerdo con su decisión.

Reacción de Poncho de Nigris

Por otro lado, Poncho de Nigris, conocido por su actitud polémica, también reaccionó con dureza. A través de su cuenta en X, expresó su desagrado con la actitud de Crista Montes, argumentando que fue lo peor que un padre o madre puede hacer a su hijo. “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo”, afirmó Poncho, quien agregó que esa clase de acciones es irreversible y causa un dolor profundo en la relación familiar.

De la mano, afirmó que la mujer se prestó a esta situación por intereses personales, sugiriendo que lo hizo por dinero o para obtener algún beneficio. No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención y resaltó en su posteo, fue el mensaje que le mandó a Adrián Marcelo, diciéndole que no toleraría que alguien jugara con su familia de esa manera.

Poncho de Nigris manda mensaje a Adrián Marcelo. (X/Poncho de Nigris)

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mmdas que yo no soy gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea.”, sentenció de Nigris.