Diputadas de Morena protestan luego de que se desechara la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco es acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana.(X/@cuauhtemocb10)

Diputadas de la bancada de Morena rechazaron la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de rechazar la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo asegurando que intentaron protegerlo antes de cumplir con la ley.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, realizada este viernes 21 de marzo, la legisladora María Teresa Ealy mostró su rechazó y aseguró que el fuero no puede ser un escudo para evadir responsabilidades.

“El rechazo al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, no puede dejarnos indiferentes; desde esta comisión siempre hemos defendido la justicia con perspectiva de género y no podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra las mujeres”, comentó.

Además, en redes sociales la diputada de Morena compartió un video en el que aseguró que la decisión de rechazar el desafuero de su compañero legislador se debe a un acuerdo y redes de complicidad que buscan protegerlo.

“No me vengan con que es por falta de elementos ni con tecnicismos baratos, todos sabemos leer entre líneas, lo que hay detrás de esto es cobardía y acuerdos en lo oscurito y una red de complicidades”, dijo.

La diputada se refirió a Cuauhtémoc Blanco como un "asqueroso personaje". Crédito: Captura de pantalla / Redes sociales

Por su parte, las diputadas morenistas Alma Higuera, Mariana Benítez, Claudia García y Mildred Ávila también se pronunciaron a favor de escuchar a las víctimas y permitir que se realice la investigación correspondiente, aunque pidieron no politizar el caso.

“Se trata de pedir una investigación, no estamos condenando a nadie y eso debe quedar claro, pero no podemos cerrar los ojos y voltear la mirada”, comentó durante la sesión.

En la comisión diputadas del PAN y de Movimiento Ciudadano, como Anayeli Moreno Muñoz y Ana María Balderas Trejo, también se pronunciaron en contra de la decisión de la Sección Instructora y señalaron que se debe creer a las víctimas y seguir la ley.

“No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones”, comentó Anayeli Muñoz.

Foto: Facebook Cuauhtémoc Blanco

Cabe recordar que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco este jueves 20 de marzo luego de asegurar que carece de una investigación técnica y profesional.

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes, detalló que el análisis de la carpeta de investigación evidenció resultados contradictorios y la falta de diligencias.

“El análisis evidenció que la fiscalía no realizó entrevistas clave, diligencias periciales ni inspecciones oculares. Los dictámenes periciales en psicología resultaron contradictorios. La Sección Instructora no puede investigar ni suplir las deficiencias de la fiscalía, pues no es Ministerio Público ni juez”, detalló.

Debido a lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que iniciará una indagatoria para determinar si existen irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y aplicará posibles sanciones en caso de confirmarlo.